Dezvăluirea făcută de agentul Gogoașe, care a urmărit 80 de km un suspect și l-a prins

Agentul Gogoașe din Giurgiu, devenit cunoscut după ce a prins un bărbat care furase un autoturism, spune că a avut emoții din cauza mașinii de poliție.

"La cât de veche este, tremura din toate încheieturile la 140 de kilometri la oră, în timp ce hoțul fugea cu 170." Vigilent, Gogoașe a tras șase focuri de armă în roți. Când a fost arestat, suspectul, inginer de profesie, a susținut că a vrut să se plimbe, dar nu avea maşină.

Stelian Danoff este un inginer de 36 de ani, care a reuşit să stabilească în Giurgiu un precedent nedorit: este primul individ acuzat că a furat o maşină din faţa unei benzinării, în timp ce şoferul era la cumpărături, iar soţia îl aştepta pe scaunul din dreapta.

Ar fi ameninţat-o pe femeie cu o armă albă, aceasta a coborât speriată, iar suspectul a pornit în grabă.

După ce a fost prins, a susţinut cu printre lacrimi că regretă fapta şi că nu ştie nici măcar în ce localitate se afla când a fost pus la pământ şi încătuşat, după o cursă de aproape 80 de kilometri, cu aproape 1 alcoolemie în aerul expirat.

Bărbatul care l-a făcut celebru pe agentul Gogoaşe locuieşte foarte aproape de benzinăria unde a comis tâlhăria calificată, la aproximativ 500 de metri. Poliţiştilor le-a spus că nu-şi aminteşte cum a ajuns acolo pentru că băuse foarte mult, dar că la un moment dat s-a gândit că s-ar plimba cu maşina. Și cum nu avea una, a împrumutat.

Gestul o să-l coste probabil şi serviciul, nu doar libertatea. Săptămâna asta trebuia să plece în deplasare, dar a ajuns în arest preventiv. Agentul Iulian Gogoaşe are însă parte de toată aprecierea şefilor, prietenilor şi chiar a necunoscuţilor.

Agentul Gogoaşe a avut însă emoţii. A fost pentru prima dată când a folosit armamentul din dotare, apoi că îi era teamă că maşina prea veche a poliţiei se va dezintegra.

”Am rulat cu 140 cu Dacia Logan 2006, mult prea mult pentru ea şi pentru cei 135.000 de km. Putea să fie un pericol

Hoţul cât avea?

Cred că avea 160-170.”

Dispecerat: “Da, Gogoaşe”

Poliţist: “Am oprit lângă el în Bucşani, am tras 6 în pneuri.. sunt în spatele lui, la ieşire din Bucşani.”

Dispecerat: “Alecat tot cu maşina? Nu ai nimerit în pneuri?

Poliţist: “Am tras, am tras 6 în pneuri, un încărcător.”

Dispecerat: “Tot a plecat?”

Poliţist: “Tot a plecat. Am tras în el 6 şi tot a plecat. De la 5 metri…”

Dsipecerat: “Unde e?”

Poliţist: “La ieşire din Bucşani tot înainte, către Dealu. Îl văd în faţă la 500 de metri. Uite am ieşit din Bucşani.”

Dispecerat: “A tras spre el, a plecat de lângă el. Haideţi să scoatem. Gogoaşe a tras 6 cartuşe.”

Poliţist: “Uite, a oprit iar. uite, a făcut stânga aici, ia vezi mă. Scoate pistolul. Stai, poliţia stai. L-am prins

coboară, coboară, mâinile la ceafă, culcat, culcat.”

Dispecerat: “Încătuşaţi-l, aveţi grijă, aveţi grijă să nu vă atace. S-ar putea să fie înarmat.”

Poliţist: “Da mâna! Întoarce-o, întoarce-o la spate, întoarce-l la spate.”

Dispecerat: “Încătuşează-l Gogoaşe.”

Poliţist: “Mâna la spate, am zis.”

Dispecerat: “Unde eşti Gogoaşe?”

Poliţist: “În Bucşani.”

Dispecerat: “Lasă-l acolo, lasă-l acolo.”

Poliţist: “Urgent, urgent, forţe.”

Dispecerat: “Unde eşti Gogoaşe?”

Poliţist: “La ţară, la biserică.”

Dispecerat: “L-a oprit Gogoaşe acolo. Urgent, urgent, e agresiv. L-ai încătuşat, Gogoaşe?”

Poliţist: “Da, e la pământ.”

În acest moment, inginerul este arestat preventiv pentru 30 de zile.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!