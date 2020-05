Dezvăluire uluitoare. De ce a ajuns regina Elisabeta într-un tufiș din cauza lui Ceaușescu

Soții Nicolae și Elena Ceaușescu au fost invitații reginei Marii Britanii, Elisabeta a II-a, la palatul Buckingham, în 1978. Din cauza lor, a ajuns să se ascundă într-un tufiș, scrie The Independent.

Regina a ieșit cu câinii la plimbare și când a văzut că soții Ceaușescu se îndreaptă spre ea a decis să se ascundă. ”Chiar nu aveam chef să le vorbesc”, ar fi spus Elisabeta a II-a.

Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Robert Hardman în documentarul ”Inside the Crowd. Secrets of the Royals”, difuzat pe 21 mai, de ITV. ”Regina i-a povestit unui invitat, de la care am aflat și eu”, a spus Hardman.

Citește și Decizia luată de Regina Marii Britanii din cauza pandemiei de coronavirus

Fostul ministru de externe, David Owen, și-a amintit întâlnirea reginei cu primul lider comunist invitat vreodată în Marea Britanie. ”Regina suportă foarte mulți oameni. Dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea”, a spus acesta.