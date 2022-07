Detaliul observat la Vladimir Putin când a coborât din avion la Teheran. VIDEO

Preşedintele rus Putin urmează să călătorească la Teheran pentru a se întâlni cu omologul său turc Erdogan şi cu cel iranian Ebrahim Raisi, în cadrul aşa-numitului format Astana de discuţii legate de Siria, a anunţat Kremlinul săptămâna trecută.

Când a coborât din avion, Vladimir Putin a șchipătat câțiva pași pe covorul roșu întins pe aeroportul Mehrabad. Președintele rus a salutat mulțimea adunată să îl întâmpine, scrie Washington Post.

NEW - Putin lands in Tehran for talks with Iran, Turkey's Erdogan. pic.twitter.com/VMkA1xRy3E