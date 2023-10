Detalii scandaloase din dosarul luptătorului care voia să răpească copilul unui procuror, din închisoare. Cine l-a „turnat”

Spera să-l forțeze astfel să ceară o pedeapsă mai blândă - spun reprezentanții Parchetului General. Bărbatul era deja închis, pentru că l-a executat în stil mafiot pe un tânăr care nu i-ar fi livrat un soft pentru furtul datelor bancare. Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Ștefan Achim, fost soldat în Legiunea Franceză, a fost extrădat din Franța în România sub escortă de maximă siguranță. A fost adus cu mașina, pentru că nicio companie aeriană nu a vrut să riște și să-l primească la bordul unei curse comerciale obișnuite. Acest lucru se întâmpla în urmă cu 3 ani.

Achim era acuzat că a împușcat cu sânge rece un hacker de 22 de ani din Bacău. Iulian Oancea i-ar fi promis iubitei lui Achim că pentru 500 de dolari îi va da un software cu care să poată accesa telefoane mobile de la distanță.

Tânărul ar fi primit banii, dar nu a livrat softul, așa că Achim a condus de la București până în Bacău, unde l-a împușcat pe Iulian cu un pistol Makarov.

Crima în stil mafiot s-a petrecut chiar pe scările blocului în care locuia victima.

Martie 2020:

Reporter: Câte împuşcături s-au auzit?

Martor: „Nu ştiu, trei sau patru”.

Reporter: Ati ieşit şi l-aţi văzut pe băiat întins jos?

Martor: „Da, am ieşit, că am crăpat uşa. Când au ieşit toţi vecinii, am ieşit şi noi.”

Reporter: Băiatul mai dădea vreun semn de viaţă?

Martor: „Nu. Era acolo."

După crimă, autorul a fugit în Franța, țară pe care o cunoștea bine după ani petrecuți ca soldat înrolat în Legiunea Franceză.

Prins și extrădat, fostul luptător a ajuns în penitenciarul din Bacău. A aflat că procurorul de caz cere să fie condamnat la închisoare pe viață, şi a pus la cale un plan. Spera că astfel va obține o pedeapsă mai blândă.

Iată ce le-a povestit anchetatorilor un deținut abordat de Achim:

Declarație martor: „Cerea sfaturi prin cameră cu privire la obţinerea unor date legate de un procuror şi de familia acestuia. Spunea că vrea să răpească familia sau copiii unui procuror. Nu am dat curs solicitărilor. Omul este nebun."

În luna iunie a acestui an, Ștefan Achim a fost condamnat la detenție pe viață pentru uciderea lui Iulian Oancea. Asta l-a determinat să caute noi soluții ca să își pună planul în aplicare. Un alt deținut le-a povestit însă procurorilor discuția avută cu Achim.

Declarație martor: „La un moment dat, când am rămas singur în cameră cu Achim, acesta m-a întrebat dacă cunosc pe cineva care este dispus să răpească copilul unui procuror din Bacău. Procurorul ar fi șef la Parchetul Tribunalului Bacău. Achim era interesat să afle unde stă procurorul, după care voia să știe pe cineva din Bacău care să meargă și să-i răpească copilul. Mi-a oferit suma de 30.000 euro, din care 15.000 euro îi primeam imediat în contul bancar, iar restul la momentul în care îi furnizam datele de contact ale persoanei disponibile să facă răpirea."

Fostul luptător nu a reușit să își ducă planul la capăt.

Mama tânărului împuşcat își plânge și acum fiul. A fost șocată de faptul că cel care l-a ucis nu și-a regretat nicio secundă fapta.

Reporter: Pe el l-aţi văzut vreodată, pe criminal?

Iuliana Oancea, mama victimei: „L-am văzut de N ori, pentru că m-am dus la procese. La un moment dat, am zis nu mă mai duc pentru că nu mai suport să-l mai văd.”

Reporter: De ce ce v-a şocat?

Iuliana Oancea: „Imaginea lui. Iniţial arăta ca un tip îngrijit. La ultimele termene, arăta ca un boschetar.”

Reporter: Vreun fel de remuşcare aţi citit pe chipul lui?

Iuliana Oancea: „Nu, nu, deci nu am citit nicio remuşcare.”

Ștefan Achim este încarcerat acum în Penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu. Considerat un criminal extrem de periculos, la audierile pentru noile acuzații a fost adus cu lanțuri, la mâni și picioare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-10-2023 19:54