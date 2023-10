Un luptător K1 din Bacău condamnat pe viață pentru omor a vrut s-o răpească pe fetița procurorului. Detalii șocante

Individul spera astfel că o să-l forțeze pe magistrat să ceară o pedeapsă mai blândă, susțin procurorii Parchetului General.

Ștefan Achim, acum în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat pe viață în primă instanță, după ce, în martie 2020, l-a împușcat mortal pe un tânăr de 22 de ani, în scara unui bloc din Bacău.

”Reporter: Câte împușcături s-au auzit?

Femeie: Nu știu, 3 sau 4.

Reporter: Ați ieșit și l-ați văzut pe băiat întins jos?

Femeie: Da, am ieșit că am crăpat ușa. Când au ieșit toți vecinii, am ieșit și noi.

Reporter: Băiatul mai dădea vreun semn de viață?

Femeie: Nu. Era acolo".

Procurorul care a preluat atunci dosarul de crimă a stabilit faptul că omorul în stil mafiot a fost un act de răzbunare a lui Achim. Acesta ar fi vrut să cumpere de la tânărul hacker un software pentru suma de 500 de dolari, doar că acesta l-a înșelat și nu i-ar fi trimis ce trebuie în schimbul banilor.

A activat și în Legiunea Franceză

Pentru această crimă, Achim a primit detenție pe viață, dar condamnarea nu este încă definitivă. Sperând la o pedeapsă mai blândă, individul a încercat să găsească în rândul deținuților din Penitenciarul Bacău pe cineva dispus să pună la cale răpirea fetiței minore a magistratului. Planul nu a fost însă pus în aplicare pentru că Achim a fost denunțat.

Ștefan Achim este un cunoscut luptător de K1, care a activat și în Legiunea Franceză, fiind considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din România.

După omor, bărbatul a fost prins de polițiștii francezi într-o zonă de lângă Paris. A fost extrădat în România pe cale terestră, în condiții de maximă securitate.

Acum este încarcerat la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu, iar la audieri pentru noile acuzatii a fost adus cu lanțuri la mâni și la picioare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , , , Dată publicare: 17-10-2023 13:18