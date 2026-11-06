Dosarul a fost trimis în judecată, iar pentru acoperirea pagubelor, Parchetul Curții de Apel București a pus deja sechestre pentru aproape 70 de milioane de euro.

Distrigaz Sud Rețele și Amproperty Construct vor fi judecate pentru distrugere din culpă, ca urmare a exploziei. La fel și câte doi angajați ai acestora.

Aproape 300 de persoane afectate s-au constituit părți civile în dosar și pentru pagubele suferite în urma deflagrației pretind aproape 22 de milioane de euro daune materiale și 58 de milioane de euro daune morale. Pe listă nu sunt doar cei care au rămas fără apartamente, ci și cei din blocurile învecinate care au suferit pagube.

Beatrice Comăniceanu, avocata unor părți civile: „Pe latura penală solicităm tragerea la răspundere a tuturor inculpaților care se fac vinovați pe latură civilă, bineînțeles, daunele morale și materiale, mai ales cele materiale vizavi de despăgubirea cu privire la apartamente și a tuturor bunurilor care se găseau în apartamentele respective.”

Explozia din 17 octombrie 2025 a ucis patru persoane și a lăsat pe drumuri aproape 300. În urma deflagrației puse pe seama unor angajați ai companiei de distribuție a gazelor, dar și ai celei de instalații, care ar fi putut împiedica tragedia – susțin experții și procurorii –, au fost distruse 54 de apartamente. Alte aproape o sută de imobile învecinate au fost avariate.

Elena Harșu, avocata familiei unei victime: „În ceea ce privește daunele morale, și acolo, în raport de trauma pe care a avut-o fiecare și de pierderea suferită.”

Corespondent Știrile ProTV: „Valoarea pretențiilor materiale și morale ar putea să fie mărită cu alte câteva milioane de euro. Și asta pentru că mulți dintre cei care și-au pierdut locuințele după explozia devastatoare de anul trecut au anunțat în mod clar că își vor preciza pretențiile în timpul procesului.”

Daune cer și proprietarii mașinilor avariate de suflul exploziei, spitalele care au îngrijit răniții, dar și companiile de asigurări care au acoperit deja o mică parte din pagube pe baza polițelor.

Parchetul Curții de Apel București a luat deja măsuri pentru acoperirea pagubelor în cazul unei decizii definitive de condamnare. Procurorii au pus sechestru asigurător pe sediul central al companiei Distrigaz Sud Rețele, inclusiv pe terenul de 15 mii de metri pătrați unde este amplasat. Valoarea măsurii se ridică la 67,8 milioane de euro.

Oficialii companiei au transmis printr-un comunicat că Distrigaz Sud își va exercita toate drepturile legale în proces, dar nu va face niciun comentariu despre acuzații și daunele cerute de părțile civile. Reprezentanții celeilalte firme și cei patru angajați nu au putut fi contactați pentru a oferi puncte de vedere.