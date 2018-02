Designer-ul român care a strălucit la Festivalul de la Veneția: „E cea mai mare mulțumire”

AFP

Cristina Bica este un designer român care s-a făcut remarcată grație ținutelor create cu ocazia celebrului Festival de la Veneția.

Zeci de turiști s-au oprit să admire creațiile româncei, dar și să se fotografieze alături de ele. Dovadă stau zecile de fotografii postate pe pagina de Facebook a creatoarei.

Românca mărturisește că experiența Carnavalului de la Veneția a fost un bun prilej pentru „un business and pleasure trip" (nr. o vacanță care îmbină plăcerea cu afacerile). În sfera de „business” se referă la noul proiect la care a lucrat, susținând că pentru această ocazie a îmbrăcat o rochie „a la francaise”.

„Cât despre partea de "business", am vrut să fac și eu niște poze cu ultimul proiect, rochia "a la francaise", într-un cadru potrivit viitoarei ei destinații...Dar indiferent la ce oră am încercat, cum ne opream pe loc, cum se aduna lumea să-și facă poze cu mine ca la...Carnaval!”, scrie designer-ul pe pagina sa de Facebook.

Cristina mărturisește că a fost confundată cu un model, iar zecile de turiști o îndemnau să facă fotografii cu ei, în ciuda faptului că aceasta își dorea să-și pună în valoare creația.

„Ar fi trebuit să spun fiecăruia: "Stiți, eu nu-s plătită de organizatori să fac asta, sunt designer și vreau doar să-mi fac niște poze cu rochia..." Dar pentru că nu știu s-o zic în chineză, arabă sau alte asemenea limbi, am preferat să "play along" și să mă bucur împreună cu oameni din toată lumea de spiritul Carnavalului Venețian!

Până la urmă cea mai mare mulțumire a unui artizan e atunci când munca lui aduce bucurie, așadar zâmbetele, încântarea și admirația oamenilor au răsplătit din plin concesia făcută de amorul artei!”, conchide Cristina textul mesajului său.

Rochia „a la francaise”, după cum a denumit-o creatoarea sa, a fost fotografiată de una dintre cele mai importante agenții foto, la nivel internațional: Getty Images.

