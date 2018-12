Descoperire șocantă făcută într-o casă din Brașov cuprinsă de incendiu

Un bărbat de 65 de ani, din Braşov, şi-a găsit sfârşitul în propria casă, cuprinsă de foc. Vecinii au văzut flăcări, dar nu au putut pătrunde în locuinţă din cauza fumului, aşa că au sunat la 112.

Când salvatorii au ajuns acolo, l-au găsit pe bărbat carbonizat. Cunoscuţii spun că se încălzea cu lemne şi mereu avea fum în casă, din cauza hornului defect.

Incendiu a fost anunţat puţin după ora prânzului. Câţiva martori care au văzut flăcările au spart poartă şi au încercat să intre în casa bărbatului.

”Era mult fum, mai era o cameră, nu am văzut nimic. Am încercat şi cu extinctoare şi nu am reuşit”, spune un martor.

Între timp, pompierii au ajuns la incendiu cu 3 autospeciale cu apă şi spumă. Când au intrat însă în locuinţă, au găsit victima fără suflare, carbonizată. Vecinii spun că şi acum doi ani casa bărbatului a mai fost cuprinsă de flăcări.

Cunoscuţii bănuiesc că totul ar fi putut porni şi de la o lumânare aprinsă. Este posibil ca bărbatul să fi adormit, iar mobila din incapare să fi ars mocnit, iar el să se fi intoxicat cu fum.

Flăcările s-au extins şi la o casa învecinată, dar focul a fost localizat în scurt timp şi nu a produs pagube mari vecinilor.

Pompierii urmează să afle cauza exactă a incendiului. Şi poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a face cercetări în acest caz.



