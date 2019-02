Deputatul care a lovit o tânără pe ”zebră” dă vina pe victimă. Explicațiile lui Mocanu

Pro TV

Deputatul ALDE Adrian Mocanu a lovit joi o tânără pe trecerea de pietoni, pe un bulevard din Buzău. Politicianul a dus-o pe victimă cu mașina la spital, iar aceasta se află în stare stabilă.

Poliţiştii l-au supus probei cu etilotestul și rezultatul a fost zero. Dar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Accidentul a avut loc pe un bulevard intens circulat din Buzău. Martorii susţin că deputatul Adrian Mocanu ar fi forţat semaforul şi a lovit-o pe fată în vârstă de 27 de ani care se afla pe trecerea de pietoni. În acele clipe, în zona era un echipaj de la poliţia locală.

Ştefan Toader, poliţist local: "S-a auzit un scârţâit de maşină şi o lovitură. Când ne-am întors, am văzut o victimă, era în faţa maşinii cam la doi metri jumate, trei. Am mers, am încercat să o ridicăm, a coborât şi conducătorul auto."

Politicianul a urcat-o pe tânăra în maşina lui şi a dus-o la spital.

Citește și Caz uluitor în Suceava. Vârsta șoferului care a spulberat mașina de poliție ce îl urmărea

Reporter: Aveaţi voie să mutaţi victima?

Adrian Mocanu, deputat ALDE: Păi, cum am mutat-o? A mers cu mine pe picioarele dumneaei.

Adriana Bunilă, purtător de cuvânt Spitalul Judeţean Buzău: "Aceasta a suferit un traumatism vertebro-cervical şi policontuzii. Tânăra este stabilă hemodinamic şi respirator."

Deputatul, care a rămas fără permis de conducere, susţine că victima ar fi traversat strada neregulamentar.

Adrian Mocanu, deputat ALDE: "Eu cred că sunt camere de filmat în zonă şi se vede clar cine este de vină."

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer