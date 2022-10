Deputatul Aurel Glad Varga vrea pașaport diplomatic pentru primari, prefecți și președinții de consilii. Proiect de lege

Deputatul PNL Aurel Glad Varga a depus în parlament proiectul de lege, care ar asigura pașaportul diplomatic aleșilor, cu viza Consiliului Economic și Social.

În expunerea de motive a proiectului de lege, deputatul Varga arată că:

„Potrivit sistemului electoral național, președinții consiliilor judeţene şi primarii sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, fapt care determină o responsabilitate directă a aleşilor faţă de cetățeni. În acest sens, este important ca preşedinţii consiliilor județene, primarii municipiilor reşedinţă de judet, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti să aibă asigurate condițiile de mobilitate şi de reprezentare, atât în plan national, cât și internațional. Acest lucru este cu atât mai important cu cât, în perioada post-aderare la Uniunea Europeană, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii marilor municipii au stabilit tot mai multe punți de colaborare cu administrații locale din alte state membre, dar și relaționează direct cu instituțiile centrale ale Uniunii.”

Deputatul PNL consideră că implementarea PNRR, cu fondurile în valoare de 29,1 miliarde de euro care trebuie să fie utilizate până în 2026, „va necesita implicarea reprezentanților autorităților locale, având în vedere că mare parte din investiții vizează și comunităţile locale, prin proiecte care se vor derula la acest nivel. Atingerea unui grad de expertiză necesar implementării unor astfel de proiecte va presupune o serie de deplasări externe, pentru schimb de experienţă şi pentru soluţionarea unor etape procedurale, ce țin de gestionarea eficientă a proiectelor.”

„În baza acestor considerente, acordarea de paşaport diplomatic prefecților, preşedinţilor consiliilor județene, primarilor municipiilor reședință de județ, primarului general al municipiului Bucureşti şi primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale, este indispensabilă, contribuind astfel la beneficii legate atât de facilitarea deplasărilor şi sprijin în îmbunătățirea abilităților de gestionare a proiectelor” a justificat deputatul Varga necesitatea adoptării proiectului de lege.

Cine este deputatul Aurel Glad Varga

Deputatul Aurel Glad Varga se consideră un om simplu, care a urcat pe scara socială prin munca proprie, potrivit autodescrierii pe care a furnizat-o pe blogul propriu.

„Am crescut în Pârneava, într-o familie cu posibilități materiale limitate, dar nu ne-a lipsit niciodată dragostea, mie și surorii mele gemene, Ama. Nu am avut o copilărie ușoară. Tata, mecanic de locomotivă, a fost ajutat în creșterea nostră de către bunici, oameni simpli și cu frica lui Dumnezeu, care ne-au insuflat dragostea pentru aproapele nostru și pentru învățătură. Toate vacanțele din școala generală le-am petrecut la țară, ajutând la muncile câmpului. Mai târziu, în liceu, am lucrat în prima parte a vacanțelor pentru a putea să merg în tabere și excursii cu colegii.

Am făcut sport de performanță (judo) și am învățat că este nevoie de multă muncă și perseverență pentru a-ți atinge obiectivele. Pot spune că datorită sportului, mi-a fost mai ușor să mă pregătesc pentru performanțele școlare, devenind elev olimpic.

În școală am avut șansa unor dascăli deosebiți, adevărați mentori, care mi-au deslușit că educația este temelia pentru orice vrei să întreprinzi în viață.

Activez în zona societății civile, a ONG-urilor și toate proiectele pe care le-am inițiat și gestionat au fost și sunt destinate tinerilor, pentru că am simțit că trebuie să ajut comunitatea din care provin și să ofer șanse asemenea celor pe care le-am primit la rândul meu.

Sunt un om de echipă, responsabil și corect. Toată activitatea mea este clădită pe baza bunului simț, a educației permanente și a muncii susținute împreună, cu colaboratori de valoare de la care învăț în fiecare zi.”

Averea deputatului Glad Varga

Potrivit declarației sale de avere, Glad Varga deține un teren intravilan de 20 de metri pătrați în Arad, un apartament de 53 de metri pătrați, un autoturism Nissan fabricat în 2006 și o investiție în fonduri private de 63.790 lei. Are în conturi 105.800 lei, dar a și împrumutat unor societăți suma de 34.064 lei.

Deputatul a făcut și două credite de 119.034 lei, respectiv de 20.000 de euro.

Glad Varga are un salariu de 129.792 lei anual de la Camera Deputaților.

Dată publicare: 25-10-2022 13:02