Demonstrații spectaculoase în Constanța. Zeci de campioni de drift au făcut curse alături de spectatori

Dincolo de show-ul care a atras numeroși spectatori, campionii de drift au încercat să atragă atenția și asupra pericolelor de pe șosele. Sute de persoane din public au avut ocazia să stea pe scaunul din dreapta, pe durata unei curse.

Astfel, într-un mediul controlat, au putut simți forța copleșitoare a unei mașini care poate scăpa oricând de sub control.

Caii putere au făcut spectacol la malul mării. Pe traseele stabilite, piloții care s-au făcut remarcați la Campionatul Național de Drift au avut de îndeplinit mai multe sarcini: derapaj controlat între două puncte fixe, parcare laterală în drift și atingerea unei bile suspendate.

Evenimentul de la malul mării a fost nu doar spectaculos, ci si educativ.

„Vrem să combatem cursele de stradă ilegale”

Gabriel Imre, trainer la Academia de Drift: „Promovează siguranța în trafic, vrem să combatem cursele de stradă, ilegale și totodată venim și cu soluția de a atrage acești tineri care fac curse pe stradă, punându-se în pericol pe ei înșiși, vrem să îi atragem alături de noi, în siguranță.”

Două tinere au vorbit despre cât de important e să păstrăm partea spectaculoasă a șofatului pentru astfel de evenimente. Pe șosele, cuvântul de ordine trebuie să fie „prudența”.

„Oamenii nu conștientizează ce înseamnă viteza”

Natalia Iocsak, pilot: „Nu foarte multă lume conștientizează viteza din păcate. Chiar eu am experimentat acest lucru, nu de mult am luat carnetul și am evitat extraordinar de multe accidente, nu conștientizează oamenii ce înseamnă viteza”.

Alice Ene, pilot: „În niciun caz nu o să fac drift pe stradă când o să am 18 ani, doar pe circuit, în campionate și așa le recomand tuturor, doar dacă vor să facă drift să vină pentru început în Campionatul Național de Drift”.

În show-ul de la malul mării s-au implicat și cadeții de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” care s-au luptat cu sutele de cai putere ai unei mașini de drifturi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 26-07-2022 07:26