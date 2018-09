Declarațiile halucinante ale indivizilor care au șicanat în trafic 2 familii, în Brașov

Clipe de groază pentru două familii din Mureş, după ce maşina în care se aflau a fost oprită noaptea, în trafic, de indivizi necunoscuţi.

Oamenii voiau să ajungă la mare şi mergeau pe un drum judeţean când şoseaua a fost blocată, ca în filme, de nişte tineri care le cereau să oprească, ba chiar au pornit în urmărirea lor.

Şoferul şi-a păstrat calmul şi a reuşit să scape de necunoscuţi, apoi a depus plângere la poliţie. Camera de bord a maşinii a înregistrat momentele de coşmar prin care au trecut oamenii.

Cei patru adulţi au pornit spre litoral noaptea, luna trecută, ca să prindă drumul liber. Aveau în maşină şi un copil de 3 ani.

Era trecut de miezul nopţii, când în judeţul Braşov, doi tineri aflaţi pe marginea şoselei le-au cerut să oprească.

Şoferul a trecut mai departe însă, la câţiva kilometri distanţă, 3 maşini i-au barat drumul. Au urmat momente înfricoşătoare.

Victimă: "Nu ne-am oprit. Am văzut în satul Cața că este blocat drumul/Noi am pornit un pic mai tare, că am văzut că sunt 15 inşi şi vor să fugă la noi la maşină."

Coşmarul nu se terminase însă. Urmărirea a durat aproape 15 minute şi s-a întins pe raza a trei localităţi: Ionești, Drăușeni și Cața.

Drumul, deşi judeţean, este rar circulat chiar şi ziua, iar noaptea este aproape pustiu.

Victimă: "Băieţii care stăteau pe marginea drumului au făcut semn să ne oprim, au vrut să sară şi pe maşină, am pus viteză ca să scăpăm."

Necunoscuţii au pornit din nou în urmărire, iar unul dintre ei, din maşina roşie, a deschis portiera, ca să-i forţeze să oprească.

Într-un final, şoferul a intrat pe un drum de piatră şi a reuşit să-şi piardă urma.

Victimă: "Am intrat pe câmp, am oprit luminile de la maşină să nu ne vadă că veneau după noi. Între timp am sunat la poliţie, după aia a venit poliţia să ne caute."

Oamenii sunt convinşi că necunoscuţii voiau să-i jefuiască şi au relatat poliţiştilor întregul incident.

Victimă: "Noi am mers normal în trafic, nu am făcut nici o greşeală, mi se pare că au vrut ceva de la noi ori bani, ori nu ştiu. Au vrut să ne oprească, mi se pare ca să ne jefuiască sau ceva."

Uluitor este că poliţiştii care au făcut cercetări în acest caz nu au considerat că ar fi vorba de o situaţie gravă. Indivizii au fost identificaţi şi au declarat că i-au speriat pe turişti din greşeală.

Susţin că voiau să le facă o farsă unor prieteni, dar au confundat maşina.

Gabriela Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov: "În ce a constat exact farsă pe care ar fi trebuit să le-o facă, sincer, n-aş putea să vă spun. Şicana în trafic a durat."

Reporter: "Nu şi-au dat seama cei șase că nu sunt prietenii lor?"

Gabriela Dinu: "Acestea sunt speculaţii pe care nu pot să le fac la acest moment."

Indivizii au fost amendaţi pentru nerespectarea codului rutier şi tulburarea liniştii publice.

Însă conducerea poliţiei judeţene consideră acum că faptele ar fi trebuit cercetate cu mai multă atenţie. Aşa că a trimis corpul de control să verifice situaţia şi a declanşat o cercetare internă la poliţia rurală, care s-a ocupat de caz.

Ofiţerii au dispus, miercuri, şi deschiderea unui dosar penal pe numele celor şanse indivizi pentru ameninţare şi distrugere.

Mama unuia dintre suspecţi: "Nu era băiatul meu în maşină, maşina era a mea, dar nu era băiatul meu."

Reporter: "Dar cine?"

Mama unuia dintre suspecţi: "Nu ştiu, un prieten, întrebaţi la poliţie."

Poliţiştii spun că, în cazul în care vă confruntaţi cu astfel de evenimente, trebuie să sunaţi la 112.

Daniel Oprea, şeful Serviciului Rutier Braşov: "Dacă situaţia le-o permite, să se oprească la un sediul poliţiei.



Cea mai bună soluţie este apelul la 112, de unde, în funcţie de situaţia pe care o prezintă, poate primi alte elemente care să-i fie de folos şi să poată ieşi din această situaţie fără a fi vătămat."

Tot anul aceasta o familie din Galaţi, care se introrcea de la mare, a reclamat că a fost şicanata în trafic, în mod asemănător, în Ţăndărei. Poliţiştii i-au identificat pe suspecţi, dar nu au terminat cercetările.

