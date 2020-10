Decizia luată de șoferul a cărui soție a fost rănită de un bolovan pe Defileul Jiului

Familia implicată în incidentul din Defileul Jiului vrea să dea în judecată Compania de Drumuri. Cuplul are asigurare pentru vehiculul distrus, dar susțin că numai o astfel de acțiune în instanță ar putea determina autoritățile să fie mai atente.

Cei doi soţi se întorceau de la Cluj pe DN66, pe Valea Jiului, şi mai aveau o jumătate de oră de mers până acasă, când piatra desprinsă de pe versant, a trecut prin parbrizul maşinii.

Adrian Medințu, şofer: ”Vorbeam, viteză mică, de Defileu, a fost zgomotul ăla, am crezut că m-a lovit cineva în spate, nu mi-am dat seama. Când am realizat după o secundă ce s-a întâmplat, am tras pe dreapta, m-am uitat spre soţie, era piatră pe schimbătorul de viteza şi ea se ţinea cu mâna de burtă şi a zis, m-a lovit.”

Bărbatul a sunat imediat la 112, iar apoi soţia sa a fost transportată la spitalul din Târgu Jiu de un echipaj SMURD.

Dr. Alexandru Nițu purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgenţă Târgu Jiu: ”Momentan, pacienta e internată pe una dintre secţiile de chirurgie ale Spitalul Județean de Urgenţă Târgu Jiu, stabilă, sub continuă supraveghere. Ieri i s-a efectuat examenul computer tomograf care nu a decelat nicio leziune la nivelul organelor interne. La momentul de față pacienta e stabilă.”

Stâncile din zona în care s-a produs incidentul nu sunt complet acoperite cu plasă de protecţie. Piatra căzută pe maşină provine dintr-un loc aflat la doar câţiva metri de o astfel de plasă. Acum şoferul spune că vrea să dea în judecată compania de drumuri pentru a obţine despăgubiri.

Adrian Medințu, şofer: ”Mi-e o frică să mai mergem pe drumurile astea, se pot pune plase, să sufli cu beton, soluţii inginereşti, nu le inventez eu.”

Bogdan Bratu, şef DRDP Craiova: ”Nu avem plase montate, probabil din cauza ploilor, a răcirii vremii, s-a desprins acea piatră şi a căzut pe partea carosabilă. A căzut o piatră de la altitudinea de la care a căzut şi acolo sunt indicatoare. Noi am avertizat. Pe acel sector de drum sunt montate indicatoare cu căderi de pietre, oricine e liber în această ţară, nu putem opri pe cineva să se îndrepte cu procese împotriva noastră.”

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.