Un britanic, condamnat la închisoare pe viaţă. De ce e acuzat în Emiratele Arabe Unite

Matthew Hedges, în vârstă de 31 de ani, este doctorand al Universităţii Durham şi a primit ”închisoare pe viaţă ”, adică după legile din Emiratele Arabe Unite, 25 de ani de închisoare, urmând ca la capătul executării pedepsei să fie deportat.

El a fost reţinut în luna mai, în ciuda faptului că britanicul ar fi susţinut că făcea doar cercetări cu privire la strategia de securitate a Emiratelor.

Autorităţile din Emirate, însă, au precizat că el şi-ar fi recunoscut fapta în faţa unei instanțe judecătoreşti din Abu Dhabi, motiv pentru care a fost găsit vinovat de "acte de spionaj pentru sau în locul Guvernului britanic".

"Pârâtul şi-a mărturisit în detaliu infracţiunile în timpul investigaţiei, în cadrul cărora i-au fost acordate toate drepturile şi asigurările prevăzute în Constituţia Emiratelor Arabe Unite şi de legile ţării cu privire la transparența procesului", a precizat procurorul general din Emirate, Hamad Saif Al Shamsi.

Potrivit ministrului de externe britanic, Jeremy Hunt, citat de BBC, familia lui Matthew Hedges s-ar fi plâns că, în primele şase săptămâni de detenţie, tânărul a fost interogat fără avocat şi fără acces consular. În plus, ar fi fost forţat să semneze un document scris în arabă, care ar fi avut rolul să servească drept mărturisire.

"Matthew nu vorbeşte araba", au precizat membri familiei, citaţi de BBC.

Tot familia susține şi că britanicul se află într-o stare psihică foarte proastă din cauza izolării din închisoare şi că ar fi fost forţat să înghită "cocktailuri medicamentoase" de către gardieni, care i-ar fi indus starea de vomă în fiecare zi.

Soţia tânărului, Daniela Tejada, s-a plâns inclusiv de modul în care cazul a fost gestionat de autorităţile britanice: "Întregul caz a fost gestionat îngrozitor de la bun început, nimeni nu i-a luat situaţia în serios. (...) Nu ştiu unde îl duc sau ce se va întâmpla acum. Coşmarul nostru tocmai a devenit mai rău".

Tomorrow, Nov 21, Matt will be appearing in court in Abu Dhabi. Hoping that justice will prevail and my husband will be granted his rightful freedom. #MatthewHedges pic.twitter.com/omMpJZ800B