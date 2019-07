De ce a îngenuncheat Halep după finala de la Wimbledon. "Totul e minunat"

Victoria Simonei a făcut înconjurul lumii după finala de legendă din Marea Britanie. Pe lângă faimă şi banii câştigaţi, Simona a primit şi statutul onorific de a fi membru pe viaţă în cel mai exclusivist club de tenis din lume, All England Club.

Campioana noastră vine acasă luni după-amiază, la ora 17.00, cu marele trofeu de la Wimbledon.

În ziua în care Simona s-a încoronat regina la Wimbledon, numele ei a fost gravat pe cupa celui mai important turneu de tenis din lume, alături de ale altor campioane, precum Martina Navratilova ori Steffi Graf.

Pentru performanţa ei, Simona a fost felicitată de însăşi ducesa Kate a Marii Britanii şi aplaudată îndelung de la balcon.

Simona Halep: "Încă nu m-am relaxat. Încă nu cred că realizez ce se întâmplă. Sunt bucuroasă de felul în care am jucat şi de felul cum am reacţionat la un eveniment atât de important şi la o zi atât de mare."

Jurnaliştii străini au întrebat-o pe Simona despre momentul în care a îngenunchiat pe iarba de la Wimbledon la finalul partidei.

Simona Halep: "Am simţit că mi se înmoaie genunchii după ce am câştigat ultimul punct. Nu am ştiut cum să reacţionez, am făcut ce am simţit. E greu să descrii în cuvinte acel moment. Pur şi simplu simţi că pluteşti că totul e minunat şi încerci să te bucuri."

Victoria Simonei Halep a ţinut prima pagină în presa internaţională

"Simona Halep a năucit-o pe Serena Williams şi a câştigat primul ei Wimbledon, după o prestaţie spectaculoasă pe terenul central", a scris The Guardian.

"Simona a oferit un meci incredibil şi o împiedica pe Serena să egaleze recordul lui Margaret Court", titrează L'Equipe şi "Halep a zdrobit-o pe Serena în mai puţin de o oră" , scriu şi englezii de la BBC.

Câştigarea Wimbledonului îi aduce Simonei nu doar faimă şi bani, ci şi un statut onorific. A devenit automat membru pe viaţă în All England Club. Asta înseamnă că va primi locuri speciale în tribună de pe arena centrală de la Wimbledon şi va avea oricând acces la toate facilităţile clubului: de la terenurile cu iarbă până la vestiarele cu băi din marmură.

Jurnaliştii de la CNN au întrebat-o pe Simona despre asta, dar şi ce a fost în sufletul mamei, al cărei vis tocmai s-a împlinit: câştigarea turneului.

Simona Halep: "E un moment special, e o onoare, sunt mândră de asta. Cu mama nu am apucat să vorbesc, ne-am îmbrăţişat doar pentru că era în lacrimi. Vom avea timp de acum să vorbim mult despre asta."

"Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut" - a fost mesajul Simonei pe pagina ei de Facebook, apreciat de peste 150.000 de oameni. Alte câteva sute de mii au apreciat mesajul "Pentru Voi!" transmis pe Instragram în care Simona ține în braţe trofeul.

Este al doilea an consecutiv când Simona ne face pe toţi mândri şi fericiţi, în iunie, anul trecut a câştigat turneul de tenis de la Roland Garros.

