Dancă: Se duce o adevărată luptă de gherilă comercială pentru materialele medicale

Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, afirmă că se duce ”o adevărată luptă de gherilă comercială” pentru procurarea materialelor necesare în lupta împotriva pandemiei, fiind folosite toate ”armele” şi resursele politice şi diplomatice posibile.

Dancă vorbeşte despre contracte ferme de achiziţii internaţionale anulate fără ezitare la prima contra-ofertă mai mare. Procesul de achiziţie a materialelor sanitare şi medicale ”a căpătat conotaţiile unui război internaţional pentru resurse limitate”.

”Mai multe tone de materiale sanitare şi echipamente medicale au ajuns în ultimele săptămâni în România şi altele încep să fie produse la nivel local ca urmare a unor eforturi uriaşe. Am început acest război cu virusul chinezesc cu mâinile goale, cu stocuri zero de materiale medicale pentru riscurile de epidemii, şi în doar câteva săptămâni, am făcut tot ceea ce era omeneşte posibil pentru a pregăti sistemul sanitar pentru această luptă”, a scris, duminică dancă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, ”se poartă o adevărată luptă de gherilă comercială contra-cronometru pentru fiecare cantitate de măşti, combinezoane, teste PCR, ventilatoare mecanice şi alte echipamente medicale în care se folosesc toate «armele» şi resursele politice şi diplomatice posibile”.

”Tot procesul de achiziţie, contractare, transport, livrare şi distribuţie a materialelor sanitare şi medicale necesare din această perioadă a căpătat conotaţiile unui război internaţional pentru resurse limitate. Au fost situaţii fără precedent în care contracte ferme de achiziţii internaţionale au fost anulate cu restituirea avansurilor fără ezitare la prima contra-ofertă mai mare. Alte contracte, aflate în plină procedură de livrare, erau blocate cu marfa încărcată ca urmare a deciziilor naţionale de interzicere a exporturilor”, a mai scris dancă.

Potrivit acestuia, asigurarea coridoarelor de transport şi a culoarelor de zbor a devenit mai dificilă în acest timp decât trecerea unor convoaie umanitare prin zone de conflict armat deschis.