Curtea de Justiţie a UE a decis recunoaşterea căsătoriilor gay. România va trebui să se conformeze

Decizia a fost luată după ce un cuplu gay format dintr-un român şi un american a cerut recunoaşterea statutului de soţi în urma unei căsătorii în afara graniţelor ţării noastre.

"Noțiunea „soț”, în sensul dispozițiilor dreptului Uniunii privind libertatea de ședere a cetățenilor Uniunii și a membrilor familiilor lor, cuprinde soții de același sex", a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. "Deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria homosexuală, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda soțului său de același sex, resortisant al unei țări non-UE, un drept de ședere derivat pe teritoriul lor", se afirmă în deschiderea deciziei.

"Obligația unui stat membru de a recunoaște, exclusiv în scopul acordării unui drept de ședere derivat unui resortisant al unui stat non-UE, o căsătorie homosexuală încheiată într-un alt stat membru conform dreptului acestui stat nu aduce atingere instituției căsătoriei în acest prim stat membru. În special, această obligație nu impune acestui stat membru să prevadă, în dreptul său național, instituția căsătoriei homosexuale. În plus, o asemenea obligație de recunoaștere exclusiv în scopul acordării unui drept de ședere derivat unui resortisant al unui stat non-UE nu aduce atingere identității naționale și nici nu amenință ordinea publică a statului membru în cauză. Curtea amintește în sfârșit că o măsură națională care este de natură să împiedice exercitarea liberei circulații a persoanelor nu poate fi justificată decât dacă această măsură este conformă cu drepturile fundamentale care sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Întrucât dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie este garantat la articolul 7 din cartă, Curtea arată că și din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului reiese că relația pe care o are un cuplu homosexual este susceptibilă să intre în sfera noțiunii „viață privată”, precum și a noțiunii „viață de familie” la fel ca cea a unui cuplu heterosexual care se află în aceeași situație", mai precizează Curtea.

Relu Adrian Coman şi Robert Clabourn Hamilton formează un cuplu de mai bine de 16 ani. S-au cunoscut la New York și s-au căsătorit în Belgia, în 2010. În 2012, cei doi au intenționat să se mute în România, dar Hamilton, cetățean american, nu a obținut drept de rezidență. Soții au deschis un proces la Judecătoria Sectorului 5, care a ajuns apoi la Curtea Constituțională. CCR nu s-a putut pronunță și a trimis cazul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ale cărei recomandări vor constitui un reper în toate țările UE.

După decizia Curţii Europene, procesul se va întoarce la Curtea Constituțională din România, care trebuie să se conformeze recomandării Curții Europene.

La mijlocul lunii aprilie, președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că Partidul Social Democrat va organiza în luna mai un miting pentru susținerea familiei tradiționale.

”Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vreau să organizăm acest miting şi am luat şi astăzi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a afirmat Dragnea la acea vreme.

Apoi, PSD a anunțat că amână pentru moment mitingul ”cu un milion de participanţi” programat în Capitală, dând vina pe preşedintele Klaus Iohannis, care ar împiedica un asemenea demers.

În septembrie 2017, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că este un susţinător al familiei tradiţionale. El şi-a reiterat poziţia de susţinător al familiei tradiţionale, argumentând că aşa a lăsat Dumnezeu omul.

”Eu am spus că sunt un susţinător al familiei tradiţionale, consider că fiind un om credincios asta este lăsat de la Dumnezeu, asta e forma în care practic noi, oamenii, suntem chemaţi să ne aşezăm în viaţă”, a explicat liderul PNL.

Totul a plecat de la o iniţiativă semnată de 3 milioane de români, prin care se cere revizuirea Constituţiei privind definiţia familiei.

Semnatarii iniţiativei vor ca actuala definiţie a familei să fie schimbată, pentru a bloca orice posibilitate a legiferării căsătoriei între persoane de acelaşi sex. Astfel, iniţiativa prevede că "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie".

Revizuirea Constituției pe tema definirii familiei

Camera Deputaţilor a adoptat, în 9 mai 2017, cu 232 voturi „pentru”, 22 de voturi ”împotrivă” şi 13 abţineri, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei pe tema definiţiei familiei, astfel că, potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constituţie urmează să aibă următoarea formă: ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

Iniţiativa a fost trimisă Senatului pentru dezbatere şi vot, care urmează să o aprobe sau să o respingă.

Coaliţia pentru Familie a strâns un număr de 3 milioane de semnături, pe care le-a depus la Senat alături de o propunere de revizuire a Constituţiei privind definiţia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se referă la definiţia familiei. În actuala formă, acesta prevede că "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi", însă semnatarii iniţiativei vor ca definiţia să fie schimbată pentru a bloca orice posibilitate a legiferării căsătoriei între persoane de acelaşi sex. Astfel, iniţiativa prevede că "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie".

Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.



