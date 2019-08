Cumpănașu, despre individul care a cerut bani pentru eliberarea fetelor: Îţi vine să plângi

Alexandru Cumpănaşu a anunţat pe Facebook că un ”minor” care a sunat-o pe mama Alexandrei și a cerut bani pentru eliberarea fetelor, Alexandra și Luiza, a fost identificat.

Alexandru Cumpănaşu a anunţat că a colaborat cu procurorii şi serviciile de informaţii pentru a surprinde în flagrant o persoană care a contactat-o pe mama Alexandrei şi i-a cerut bani pentru a o elibera pe fată, dar şi pe Luiza. Persoana a fost prinsă şi audiată, pista fiind una falsă.

”#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, toţi golanii, şantajiştii şi profitorii sunt puşi în libertate. Tocmai ce am aflat (sper că nu este adevărat) ca după ce l-au filat, l-au localizat şi audiat pe acest nemernic L-AU PUS ÎN LIBERTATE!!!! Pt că avea 18 ani şi era mic. Îţi vine să plângi şi să urli. După ce mama lui Alex a trebuit să accepte calvarul acestor conversaţii, am făcut totul ca la carte şi am anunţat autorităţile, am pus la dispoziţie înregistrările făcute de FAMILIE nu de autorităţi, stăm 5 zile în suspans aflam acum că după efortul depus pt a îl localiza şi prinde este audiat şi pus în libertate. Sunt SCÂRBIT.” este reacția lui Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Anterior acesta relatase: „De 5 zile am colaborat personal cu procurorii şi serviciile de informaţii pt organizarea unui flagrant în cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerând bani pt eliberarea Alexandrei şi Luizei!!!. Chiar dacă speranţă a fost mica totuşi am sperat. Felicit DIICOT şi serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclamă că deţine fetele a fost prinsă şi audiata!!. Din păcate este o pistă falsă dar eu sper să plătească cu puşcăria pt modul în care s-a jucat cu sentimentele familiei şi speranţele tuturor!!!!”, a scris unchiul Alexandrei, pe Facebook.



Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceşanu (15 ani) şi Luiza Melencu (18 ani) şi apoi le-a ars cadavrele. Analiza INML arată că oasele găsite de anchetatori în casa lui Dincă au ADN-ul Alexandrei. În privinţa oaselor găsite în pădure, la indicaţiile lui Dincă, rezultatele analizei sunt aşteptate în cursul zilei de vineri.