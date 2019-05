Cum să deosebim ciupercile comestibile de cele otrăvitoare. Greșeala poate fi fatală

Este sezonul ciupercilor de pădure şi, odată cu el, au apărut şi cazurile de toxiinfecţii grave, provocate de cele otrăvitoare.

Medicii ne recomandă să cumpărăm ciuperci doar din magazine, nu de de la vânzătorii de pe marginea drumului, chiar dacă toţi spun că ştiu să le deosebească pe cele comestibile de cele periculoase.

Sunt puţini cei care pot deosebi ciupercile comestibile de perechile lor otrăvitoare, spun specialiştii.

Daniel Șinca, pasionat de ciuperci: "Greşeala cea mai mare pe care o putem face este să culegem o ciupercă pe care nu am identificat-o sută la sută. Dacă avem 0,001% dubii că nu este specia pe care o cunoaştem, o lăsăm în pace, nu ne asumăm riscul de a ne pierde, până la urmă, şi viaţa."

Ecaterina Fodor, profesor Facultatea de Protecţie a Mediului Oradea: "Se produc confuzii cu ciuperci extrem de periculoase şi de toxice, şi asta în contextul faptului că culesul se face superficial, fără să se studieze toate elementele de recunoaştere."

Ciupercile sunt greu de identificat şi din cauza denumirilor populare, ce diferă de la o zonă la alta.

Ecaterina Fodor, profesor Facultatea de Protecţie a Mediului Oradea: "Printre cele mai confundate sunt această: buretele viperei, amanita phaloides, care este letală, se confunda frecvent cu oienele verzi, care este o specie comestibilă şi foarte apreciată, de altfel. Altă specie frecvent confundată este amanita rubescens, piciorul căprioarei, care e comestibilă, cu amanita panterina, sau buretele pesterit, foarte toxică. Crăiţele se confundă uşor cu amanita muscaria, sau muscarita, care este toxică".

Numai în Bihor, anul trecut au ajuns la spital 77 de pacienţi intoxicaţi cu ciuperci. Doi dintre ei au murit.

O femeie a ajuns a doua oară la spital după ce a mâncat ciuperci culese din pădure.

Pacient: "Ultima oară am primit ciuperci, nu am fost atentă în momentul când le-am curăţat şi într-o oră am avut anumite simptome. Le-am recunoscut datorită faptului că sunt la a doua experienţă şi am sunat la 112. Urmările au fost destul de grave."

În ciuda avertismentelor repetate, în fiecare an la spital ajung oameni intoxicaţi cu ciuperci sălbatice.

Simina Roz purtător de cuvânt Spitalul Judeţean Arad: "Şi în acest an, după apariţia ciupercilor, la urgenţe au început să vină persoane cu intoxicaţii, dintre care şi un copil de un an jumate. Atenţie de unde consumaţi ciuperc, cel mai bine este să le cumpărăm din magazine şi centre autorizate pentru că nu ştim ce găsim pe câmp."

Simptomele otrăvirii cu ciuperci sunt greaţă, durerile abdominale şi vărsăturile. Starea pacientului se poate degrada rapid, aşa că medicii recomanda ca bolnavii să meargă urgent la spital. Orice oră de întârziere poate fi fatală.

