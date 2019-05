Un test ADN i-a adus o avere uriașă unui muncitor din Marea Britanie

Un asistent social cu dificultăţi financiare a moştenit unul dintre cele mai râvnite domenii din Marea Britanie, după ce un test ADN a dovedit că acesta este fiul nelegitim al aristocratului care deţinuse domeniul, informează The Independent.

Jordan Adrard Rogers, în vârstă de 31 de ani, s-a mutat pe domeniul Penrose din Cornwall, de circa 622 de hectare, estimat la 50 de milioane de lire, după ce tatăl său a murit la vârsta de 62 de ani.

Rogers a povestit că a suspectat că Charles Rogers era tatăl său real încă de la vârsta de opt ani, însă un test ADN a putut fi efectuat doar după moartea acestuia.

Tatăl său s-a oferit să se supună unui test ADN când era mai tânăr, dar până l-a urmă nu s-a ţinut de cuvânt.

Când Jordan avea 18 ani, el l-a rugat pe tatăl său să se supună testului, dar a fost respins.

"S-a oferit să facă un test ADN când eram mai tânăr, dar până la urmă nu l-a făcut, iar atunci când aveam 18 ani, i-am bătut la uşă şi l-am întrebat dacă aş putea face testul şi mi-a spus să o fac prin intermediul avocaţilor. Aveam 18 ani şi alte priorităţi la vremea respectivă", povesteşte el.

"I-am scris mai mai multe scrisori după ce am trecut de 20 de ani, dar nu am primit niciodată un răspuns, apoi, în urmă cu trei, an ani am intrat în legătură cu procurorul Philip Care.

Philip a declarat că tatăl meu nu a vrut să facă testul, aşa că am scris o scrisoare finală cu un kit de testare ADN inclus, şi apoi Philip m-a sunat şi mi-a spus că Charles a murit", a mai spus Jordan Adrard Rogers.

Deşi s-a confruntat cu unii membri ai familiei care l-au obstrucţionat, Jordan a reuşit într-un final să facă testul, iar Charles a fost confirmat ca tatăl său.

De asemenea, în condiţiile în care mama şi fratele tatălui său au murit, Jordan, care seamănă izbitor cu Charles, a rămas moştenitorul proprietăţii, aflată între oraşele Helston şi Porthleven.

Potrivit audierilor din ancheta deschisă în urma morţii tatălui său, Charles Rogers s-a luptat mulţi ani cu abuzul de droguri şi a murit în urma în urma unei supradoze în maşina sa, în care şi dormea, în loc să locuiască în reşedinţa sa luxoasă.

De asemenea, nu se consideră că moartea aristocratului a survenit în circumstanţe suspecte - substanţa de care Charles a abuzat fiind un medicament cu prescripţie.

În lunile de dinaintea morţii, Charles îşi neglijase alimentaţia şi igiena personală şi îşi schimba rar hainele.

