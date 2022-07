Cum s-a petrecut tragicul accident în urma căruia un bărbat a ars de viu într-un canal tehnic

Colegul său a reuşit să scape urcând pe scara de acces, însă a suferit un atac de panică şi a fost transportat la spital.

Cum s-a întâmplat tragedia

Cei doi muncitori au fost trimişi să remedieze o pană de curent pe strada C.A. Rosetti din centrul Capitalei. Iniţial, ambii intraseră în subteran, dar numai bărbatul de 50 de ani s-a apropiat de panoul electric. Potrivit martorilor, acesta nu ar fi întrerupt curentul când a început să lucreze.

Silviu Alecu, martor: „Stăteam pe scaun, în faţa bibliotecii, iar, la un moment dat, s-a auzit o bubuitură foarte mare. S-a zdruncinat scaunul cu mine. La 9:30 am sunat primul apel către 112, când a ieşit al doilea angajat, celălat deja era mort, celălalt a ieşit din canal şi am întrebat dacă are nevoie de ajutor şi mi-a zis să sun la ambulanţă. Am sunat la 112 şi după aceea a început să iasă fumul din canal”.

Trupul său a fost găsit carbonizat

Muncitorul a intrat în subteran printr-o trapă de acces. Prima dată s-a auzit explozia, apoi a urmat incendiul. Trupul său a fost găsit carbonizat lângă panoul de electricitate. Colegul său, un bărbat de 44 de ani, a reuşit să urce scara şi să iasă la suprafaţa, dar a suferit un şoc şi a fost transportat la spital.

Din cauza fumului și a spaţiului îngust şi fără lumină, trupul carbonizat al muncitorului a fost scos cu greu din subteran, după aproximativ trei ore. În acest timp, circulaţia şi electricitatea au fost întrerupte în zonă.

Locotenent-colonel Mihai Tănase, ISU București-Ilfov: „Echipele de căutare salvare stingere au intrat în subteran, au lichidat incendiul într-un timp foarte scurt şi au connstatat că lângă staţia trafo era o persoană carbonizată”.

Contactaţi de Ştirile PROTV, reprezentanţii E-Distribuţie Muntenia au confirmat accidentul în care a fost implicat angajatul lor şi au transmis că sunt în strânsă colaborare cu autorităţile.

„Cu profund regret am aflat că în această dimineață, în timpul unor lucrări care se desfășoară în zona centrală a Bucureștiului, un angajat al E-Distribuție Muntenia a fost implicat într-un accident mortal. În acest moment, circumstanțele incidentului nefericit sunt investigate de autoritățile competente. Oferim toate informațiile necesare instituțiilor implicate și colaborăm pe deplin pentru identificarea cauzelor. Cu toții suntem întristați de pierderea colegului nostru”, a transmis E-Distribuție Muntenia.

Cazul este cercetat acum de poliţiştii de la serviciul omoruri din Capitală, care au deschis o anchetă penală in rem pentru ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor de siguranţă în muncă. În paralel, şi Inspectoratul Teritorial de Muncă efectuează cercetări.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 26-07-2022 19:39