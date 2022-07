Cum îți asiguri mașina pentru drumurile în Europa. Acte, documente și revizii tehnice necesare

În momentul în care se decid să plece cu mașina personală într-o țară din Uniunea Europeană, conducătorii auto trebuie să se asigure că îndeplinesc condițiile necesare de călătorie.

Cei care vor să plece cu mașina personală în țările din Uniunea Europeană sau cu o mașină închiriată, trebuie să se asigure că atât permisul de conducere, cât și asigurarea mașinii trebuie să fie valabile în țările pe care doresc să le viziteze.

Ce acte sunt necesare dacă pleci cu mașina în Europa

Potrivit autovit.ro, pentru a evita orice tip de incidente, pe lângă permisul de conducere și polița de asigurare valabile, șoferii trebuie să mai aibă asupra lor anumite documente:

• cartea de identitate a mașinii;

• Cartea Verde, asociată poliței de asigurare pentru răspundere civilă auto;

• asigurarea medicală;

• certificatul de înmatriculare, cu viza ITP valabilă;

De asemenea, șoferii trebuie să știe că nu pot conduce în altă țară cu un permis sau cu un certificat provizoriu.

Începând din 2013, permisele eliberate în UE „respectă un model standard european de forma unui card bancar din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de securitate îmbunătățite”, potrivit europa.eu.

Șoferii mai pot circula cu permisul în vechiul format, până în momentul în care îl schimbă, sau maxim până în anul 2033.

Categoriile de permise de conducere recunoscute în Europa sunt următoarele: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.

În cazul în care mașina are remorcă, șoferii trebuie să știe că și aceasta are nevoie de asigurare de răspundere civilă.

Condiții de tranzitare la graniță

Cetățenii unei țări din spațiul Schengen au dreptul să călătorească în alte țări din această zonă, fără să fie controlați la punctele de frontieră.

Pentru că România nu face parte din spațiul Schengen, românii beneficiază de dreptul la liberă circulație în interiorul UE, dar trebuie să se supună legislației de graniță a fiecărei țări în parte.

Reguli generale de călătorie cu autoturismul

Cei care vor să călătorească în altă țară cu mașina personală, trebuie să aibă în vedere următoarele reguli, potrivit mae.ro

1. Încheiaţi o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele accidente rutiere din străinătate.

2. Nu plecaţi la drum fără cartea de identitate a maşinii. În ţările UE aceasta trebuie prezentată împreună cu permisul de conducere.

3. Asiguraţi-vă că deţinerea şi respectiv folosirea dispozitivelor anti-radar şi de detectare radar nu sunt interzise în ţara în care vă deplasaţi şi nici în ţările de tranzit.

4. Informaţi-vă asupra regulilor de circulaţie şi a valabilităţii permisului de conducere din ţara de destinaţie.

În anumite ţări aveţi nevoie de un permis de conducere internaţional.

Cum te asiguri că mașina este gata de drum

Pentru a știi sigur că te poți deplasa pe un drum lung cu mașina personală, asigură-te că aceasta se află într-o stare bună din punct de vedere tehnic și că respecte normele de poluare impuse de Uniunea Europeană.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci când vrei să parcurgi un drum lung cu mașina personală, este să te ocupi de revizia tehnică periodică care este obligatorie la 1 an sau 2, în funcție de vechimea autoturismului sau de gradul de utilizare.

Pe lângă, inspecția tehnică periodică, specialiștii recomandă o dată pe an, o vizită la un atelier auto.

Conform indicațiilor din cartea tehnică a mașinii, în acest mediu specializat va fi analizat gradul de uzură pentru componente și consumabile.

În cazul în care în mașină se află copii, este obligatoriu ca aceștia să fie așezați în scaune specifice vârstei și să poarte centură de siguranță.

În ceea ce privește documentele, ia cu tine, atât actele în original, cât și copii ale acestora.

Pentru a bifa toate condițiile necesare de călătorie este recomandat să ai în bagaj și medicamente.

Sursa: europa.eu Etichete: , , , Dată publicare: 28-07-2022 18:29