În ciuda frigului, unii au ales să se distreze ca la munte, pe derdelușul din parcul Tineretului. Alții, în schimb, au preferat să admire stratul de omăt de la terasele încălzite din Centrul Vechi.

Stratul gros de zăpadă, proaspăt așternut, i-a adus în Parcul Tineretului pe toți cei care au vrut să vadă și partea plină a paharului.

Corespondent PROTV: „Dacă orașul a încetinit din cauza ninsorii, la derdeluș lucrurile merg cu viteză. Cu sania pregătită și puțin curaj, aici începe distracția.”

-Surprinzător de bine, nu mi-am rupt nimic.

-Nu v-ați lovit?

-Nu, e foarte moale zăpada, e numai bună.

-Cine are timp de munte când ai muntele lângă casă...

Mulți și-au amintit cu drag de săniușul din copilărie: „Minunat. E foarte plăcut, sunt mulți ani de când nu am mai făcut asta. Suntem toți copii într-un fel sau altul.”

Și cei care au ajuns în Centrul Vechi au fost în căutare de distracție - dar nu neapărat de sezon. Chiar și așa, ninsoarea nu i-a oprit să iasă din case.

-Am ieșit un pic să ne distrăm.

-Și nu vă e frig?

-Acum că am ieșit afară un pic, dar se poate și mai rău. (...)

-Am venit și noi să vedem ce e pe aici, suntem la cămin toți, ne-am săturat să stăm în casă. Bem și noi ceva, stăm la o terasă.

Turiști străini: „Suntem surprinși de zăpadă, este foarte plăcut. Nu am mai văzut atâta zăpadă, am crezut că voi îngheța, dar este chiar plăcut.”

Cristina, manager restaurant: „Spre deosebire de ieri chiar este multă lume și foarte mulți turiști, cu toate că a nins toată ziua. Chiar s-au bucurat de vremea de afară.”

Pentru cei cărora ninsoarea nu le-a creat mari probleme zilele acestea - ba din contră - vestea proastă e că mare parte din zăpadă se va topi, pentru că vremea se încălzește, temporar, de luni.