Cum au petrecut turiștii la munte, în prima zi a anului. Petreceri cu DJ celebri sau pline de kitsch

Pentru mulți petrecăreți, a fost ultima noapte înaintea întoarcerii acasă, așa că au făcut tot posibilul să plece acasă cu amintiri cât mai plăcute.

Pe terasa unui local din Poiana Brașov, sticlele de șampanie au fost aduse la mesele turiștilor cu sania sau cu placa, însoțite de artificii.

-Câtă șampanie aveți aici?

-Au fost destule.

-Ia să vedem 2, 4, 6, 8...

-Au fost câteva, nu contează numărul.

Nici nota de plată nu e importantă.

-Cât costă toată masa? Câteva mii de euro, sute de euro?

-Acolo, cât să fie bine pentru toată lumea.

Finalul vacanței trebuie să fie unul grandios, așa că gazdele localului au pregătit turiștilor un moment special. Ospătarii le-au oferit artificii pe care le-au ținut în mâini și au cântat împreună, iar bucuria plutea în aer.

Un DJ renumit pentru petrecerile din cluburile de pe insula greacă Mykonos a mixat pentru turiștii care s-au înghesuit la dans.

Pentru mulți dintre turiști, a fost ultima seară de vacanță, așa că și-au propus să profite la maximum.

Ioana Grama, creatoare de conținut: „Foarte mișto atmosfera, nu mi-aș fi dorit nimic altceva de la noul an."

„Prima zi din noul an a fost the best, e prima data când vin la Brașov.”

„DJ-ul este foarte bun, muzica foarte bună”, spuneau participanții.

Într-un alt club, de data asta din Brașov, tema petrecerii a fost... kitsch-ul.

Participanții s-au îmbrăcat cu cele mai nepotrivite haine găsite prin dulap. Perlele și paietele au stat alături de ochelarii de schi, iar beculețele din pomul de Crăciun au accesorizat perfect fustele cu tul.

„Eu sunt cocalarul de la țară venit la petrecere în oraș. E super fain.”

„Eu sunt kitsch-ul suprem, trebuie să iei ce e mai urât dintr-o costumație și să o pui pe tine.”

Un turist venit tocmai din Venezuela și-a pus la gât un șirag de mărgele și a intrat repede în atmosferă.

Gabriel Gonzales, turist: „Simt aici spiritul latin, și e ușor să mă împrietenesc cu oamenii. Brașovul este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa.”

DJ Lexi, organizator: „Toți avem un gram de kitsch în noi și asta e ziua anului în care ți-l exteriorizezi. Vii și-ți faci nebunia, e party-ul ăla pe care nu-l recunoști a doua zi.”

În munții Făgăraș, schiorii au petrecut pe pârtie prima zi din an.

„Venim aici la zăpadă mai multă, și să dăm un pic din ce am consumat peste sărbători.”

„Schiul de tură, e cu totul altceva, este deosebit.”

O familie din Timișoara a vrut să imortalizeze momentul.

„Poză mami! Hai afară din bârlog, haide! Uaaa!"

„Suntem cazați la Avrig și am zis să facem o mică plimbare pe Transfăgărășan."

Nu au lipsit nici momentele de bulgăreală.



