Cum a petrecut mulțimea Revelionul în Londra, Paris, New York și pe plaja din Copacabana. Incidente majore la Berlin

La Paris, tema Revelionului de pe Champs Elysee a fost olimpică. Aproximativ 2 milioane de oameni au întâmpinat noul an pe plaja Copacabana de la Rio. Un milion de oameni au fost și în Times Square, la kilometrul zero al New York-ului.

Organizatorii spun cu mândrie că spectacolul pirotehnic de la Londra a fost cel mai mare din Europa.

Focurile de artificii au izbucnit când orologiul din turnul parlamentului a bătut miezul nopții. Anul acesta s-a împlinit un veac de când bătăile venerabilului Big Ben au fost difuzate prima dată de BBC pentru a anunța venirea Anului nou.

Dronele luminoase au scris pe cerul nopții mesajul "Londra, un loc pentru fiecare".

Parisul a salutat - printr-un spectacol excepțional de artificii, dar și proiecții pe Arcul de Triumf - intrarea în anul în care capitala Franței se pregătește să găzduiască Jocurile Olimpice. Peste un milion de oameni, conform estimărilor, au sărbătorit pe Champs Elysee. Și, în întreaga Franța, cam 90.000 de polițiști au vegheat ca nimic să nu tulbure Revelionul.

La Berlin au fost câteva incidente violente și cel puțin 15 polițiști au fost răniți după ce au fost atacați cu petarde. Autoritățile spun că peste 230 de turbulenți au fost arestați.

Celebra sferă luminoasă a coborât pe catarg în Times Square, pe măsură ce s-au scurs ultimele secunde ale lui 2023. Și 2024 a fost întâmpinat cu nelipsitul cântec popular de Revelion „Auld Lang Syne”. Și cu tradiționala ploaie de confetti.

Una dintre cele mai mari petreceri de Revelion în aer liber din lume, s-a ținut și de data aceasta pe plaja Copacabana din Rio. Se estimează că în jur de 2 milioane de brazilieni și turiști au urmărit focurile de artificii, bucuroși nu doar să întâmpine Anul Nou, ci și că vine, acolo, vacanța de vară.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 01-01-2024 18:30