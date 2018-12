Cum au celebrat timișorenii 29 de ani de la Revoluție: "Este o onoare"

Pro TV

După 29 de ani de la Revoluţie, la Timişoara, locul de unde a pornit revolta anticomunistă, rudele celor care şi-au pierdut viaţa în 89 au ieşit în stradă.

Duminică seara, peste 200 de suporteri ai echipei de fotbal Politehnica, dar şi revoluţionari, au refăcut traseul martirilor din 16 decembrie 1989.

"Marşul eroilor" a rămas cea mai vie manifestaţie în memoria celor care au murit în 1989. Suporterii echipei Politehnica Timişoara, dar şi foşti revoluţionari, au pornit de la casa pastorului Laszlo Tokes, care acum 29 de ani urma să fie evacuat de comunişti.

Oamenii s-au oprit în locurile cheie ale luptei anticomuniste: Catedrala Mitropolitană dar şi în fata Operei , acolo unde s-a strigat prima dată "LIBERTATE".

Tânără: "Acest marş pentru mine este o onoare deoarece trebuie să cinstim sângele celor care au luptat pentru noi ca să trăim în libertate şi dreptate".

Ttânăr: "Este al zecelea an când particip. E un mic omagiu pe care îl dedicăm celor care au făcut jertfă supremă, şi-au dat viaţa ca noi să fim liberi".

Tinerilor li s-au alăturat şi oameni care au ieşit în stradă în decembrie 1989.

Corneliu Vaida, revoluționar: "E nevoie ca să se aducă aminte Timisoarei şi României ce a fost acum 29 de ani şi să se aducă aminte că ce am făcut noi acum 29 de ani, de fapt nu este terminat".

Revoluționar: "Sunt 29 de ani de când am protestat împotriva regimului şi împotriva comunismului .//Respect pentru galeria de la Poli care face an de an acest marş"

În decembrie 1989, la Timişoara, au murit 112 de oameni , iar alte aproape 400 de persoane au fost rănite.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer