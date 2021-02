Cum arată Facebook în Australia după ce a fost blocată postarea sau distribuirea de ştiri

Compania şi-a pus joi în practică ameninţarea din toamnă, când avertizase că va bloca pentru utilizatorii din Australia orice link şi orice postare care conţine ştiri din presă, pentru a nu fi nevoit să le plătească apoi publisherilor.

Directorul pentru Australia şi Noua Zeelandă, Will Easton, a precizat că sunt blocate toate linkurile către materiale ale publisherilor australieni - inclusiv pentru utilizatorii din restul lumii - iar utilizatorii din această ţară nu vor putea vedea sau posta conţinut aparţinând vreunui site de ştiri, fie că este australian sau internaţional.

Pagina de Facebook a celui mai citit ziar din Australia, Herald Sun, a fost golită de conținut. Cei care intră pe pagină sunt întâmpinați de mesajul "No post yet" (Încă nu există postări), arată Business Insider.

În mod similar, când australienii accesează paginile de pe rețeaua de socializare ale unor publicații străine, sunt întâmpinați de același mesaj. Conținutul acelor pagini a fost blocat complet în Australia.

Frances Mao, reporter la BBC News Africa, a arătat ce vede o persoană care accesează din Australia pagina publicației la care ea lucrează.

Australians can't see any news stories on Facebook this morning after the company banned local users from posting article links. Both local and international outlets are blocked. E.g. This is what the BBC looks like in Australia pic.twitter.com/SJ4XBM8RnC