Cum a trecut de testare Nea Mihai, șoferul de 97 de ani care nu a văzut când a lovit un pieton. ”Toți se cam miră de mine”

Un accident rutier i-a luat prin suprindere pe polițiștii din Timișoara. Ei au fost anunțați că un pieton a fost lovit pe trecere, iar șoferul a fugit.

Când l-au gasit pe făptaș, agenții au rămas uimiți: are 97 de ani și toate avizele medicale la zi.

Omul susține că doar a auzit o pocnitură și a oprit mai încolo, într-o stație de autobuz, fără să știe ce s-a întâmplat. Victima, un bărbat de 74 de ani, a suferit răni ușoare.

Acest domn are 97 de ani și deține permisul auto de 57 de ani. Susține că nu a fost implicat în niciun accident până acum, deși conduce zilnic. Nea Mihai, cum îi spun vecinii, este cu toate documentele la zi, vizate și parafate.

Mihai Vucea, șofer, 97 de ani: ”Părerea mea, în momentul de față, este că eu încă pot conduce și am obligația în fiecare an să fac vizita medicala și să am certificat. M-a ținut mult la psihiatrie, mi-a spus doctorița, vă frecăm, să știți. La vârsta asta, vă frecăm bine! Și, vreo oră și jumătate, mi-a zis apt!".

Citește și Două fete au fost lovite în plin pe trecerea de pietoni de un șofer care nu le-a văzut

În dreptul unui sens giratoriu, a lovit cu mașină un pieton, ceva mai tânăr, de 74 de ani.

”Pe el l-a lovit oglinda și l-a trântit și l-a împins câțiva metri".

Șoferul susține că nu a văzut ce s-a întâmplat și a oprit într-o stație de autobuz, la câteva sute de metri distanță.

Mihai Vucea, șofer, 97 de ani: "Circulație mare, la un moment dat am simțit în stanga, așa, că mașina o lovit ceva și ce să fie? Am zis hai să dau un telefon la poliție, nu știu dacă e vreun accident, dar ceva s-a întâmplat".

”Trebuie să fii mai atent la o anumită vârstă”

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: ”Ulterior bărbatul de 97 de ani a părăsit locul accidentului fiind depistat la scurt timp de polițiști. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului”.

Victima a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru mai multe investigații. Șoferul a rămas fără permis pe durata cercetărilor, însă speră că îl va recupera.

Mihai Vucea, șofer, 97 de ani: ”Toți se cam miră de mine că domne', la vârsta asta, deși eu așa cum mă simt, nu am probleme. Totuși trebuie să fii mai atent la o anumită vârstă, trebuie să fii mult mai atent".

Dinu Leiba, comisar șef SPCRPCIV Timiș: “S-a mai spus de multe ori treaba asta, că ar exista o anumită limită, în realitate dacă cel care solicită un permis de conducere expirat, dacă persoana prezintă fișa medicală, i se eliberează un nou permis de conducere. Atât timp cât fișa medicală este valabilă, noi emitem acest permis”.

Bărbatul de 97 de ani este unul dintre cei mai în vârstă șoferi activi din România.