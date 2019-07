Cum a explicat prodecanul de la Teologie afirmaţiile despre viol care au dus la demisia sa

Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Capitală şi-a dat demisia din funcţia de conducere în urma afirmaţiilor controversate despre relaţiile intime şi condiţia femeii musulmane.

Preotul Vasile Răducă a spus că era obosit atunci când a făcut declaraţiile respective dar a ţinut să precizeze că sunt bazate pe studii. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu a cerut sesizarea comisiei de etică a Universităţii Bucureşti. Scandalul a apărut după ce Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio Trinitas, iar subiectul a fost făcut public de jurnaliştii de la Pagina de Media.

Vasile Răducă a scandalizat opinia publică în urma declaraţiilor controversate făcute în emisiunea ''Răspundem ascultatorilor'' difuzată la postul de radio al Patriarhiei. Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio Trinitas.

Preot şi profesor de morală şi bio etică, Vasile Răducă a uimit cu afirmaţiile sale despre naşterea unui copil ca dar de la Dumnezeu, chiar dacă a apărut în urma unui viol.

Răducă, preot paroh al bisericii Kretulescu a fost până miercuri şi prodecanul Facultăţii de Teologie din Capitală, unde preda din 1986.

În momentul în care mama unei tinere ortodoxe l-a întrebat ce părere are despre relaţia acesteia cu un bărbat musulman, acelaşi Răducă a răspuns: ''va rog să reţineţi că în Islam femeia este considerată o lighioană care nu face altceva decât plăcere bărbatului, cât acest bărbat este capabil să aibă asemenea plăcere. În Islam, femeia este gândită ca o fiinţă fără suflet. ''

Preotul spune că „afirmaţia, din păcate, ţine de antropologia islamică, femeia în Islam e considerată o fiinţă care nu are suflet. E o problemă de ordin teologic, nu e descoperit de mine. Lucrurile sunt complicate, dar eu atunci nu am avut timp să dau explicaţii"

În urma acestor declaraţii, rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, i-a solicitat demisia. „Trebuie să ai grijă ce spui, cum spui, care sunt sfaturile pe care le transmiţi şi care e mesajul pe care îl transmiţi, or din această perspectivă toate informaţiile de atunci sunt inacceptabile şi de nesustinut''

Şi ministrul educaţiei, Ecaterina Andronescu, a cerut sesizarea comisiei de etică a Universităţii.

Până în acest moment reprezentanţii Patriarhiei Române nu au avut nicio reacţie publică despre acest subiect. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a transmis însă ca Postul de radio Trinitas se delimitează complet de afirmaţiile preotului Răducă, întrucât acestea sunt puncte de vedere strict personale şi nu reprezintă poziţia oficială a Patriarhiei şi a Facultăţii de Teologie. Este pentru prima dată în istorie când postul de radio al Patriarhiei e sancţionat de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Preotul Vasile Răducă mai are doar câteva luni până la pensie. 'În această stare de oboseală cred că am reuşit să scap anumite cuvinte pe care nu le aş fi scăpat în altă situaţie încât să lezez atâţia oameni. Ce pot face? Suport consecinţele şi o iau ca pe o împrejurare în care am fost mânat în orgoliul meu de a crede că pot face prea multe... Mi-e greu”.