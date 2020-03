Cum a devenit Suceava focarul infecției din România. Pacienții au luat virusul chiar din spital

Spitalul din Suceava este martorul unor scene sfâșietoare și totodată revoltătoare. Acolo au murit deja 26 de oameni din cauza coronavirusului și s-au infectat peste 180 de medici, asistente și infirmiere.

Alături de ei, sute de pacienți speră că se vor vindeca și cer ajutorul puținilor medici sănătoși, care au grijă de ei. Le-au sărit în ajutor cadre medicale din alte localități, dar la Suceava, lupta cu boala se duce în cea mai dură formă. Grav este că a fost înregistrat și primul deces acasă, din cauza coronavirusului. Pacientului, care nu știa că este infectat, i-au fost recoltate probe după moarte, de către medicii legiști. S-a dovedit, că era pozitiv.

În spitalul judeţean din Suceava se duce o luptă pe viaţă şi pe moarte. Luni seară, în judeţ erau 593 de infectaţi cu Covid 19, o bună parte dintre ei internaţi în spital. Printre ei sunt şi 181 de medici, asistente şi infirmiere, toţi infectaţi. Personalul medical neafectat este puţin, iar oamenii sunt la limită. O pacientă de 71 de ani vorbeşte cu durere despre ce trăieşte. A ajuns în spital acum 6 zile.

Pacient: „Mă simt foarte rău. Foarte foarte rău. Mai sunteţi cu cineva? Sunt cu soţul. A, şi dumnealui e infectat? Nu ştim. Că nu ni s-a făcut testul. Ne-au băgat aici în focarul ăsta fără să ştim un rezultat, dacă suntem sau nu infectaţi. Ne-au băgat aici cu toţii la un loc, chiar dacă nu am fi infectaţi cu atâta lume aici, oricât te ai proteja e imposibil să scapi.

Reporter: Nu v-au făcut testul? V-au internat pur şi simplu?

Pacient: Da.

Reporter: Şi de joi până acum nu v-au făcut testul?

Pacient: Nu. Nu.

Reporter: Şi aţi întrebat ce vi se spune?

Pacient: Nu au cu ce să facă.

Reporter: Nu au teste şi nu au cu ce? Şi sunteţi mulţi acolo?

Pacient: Sunt saloane mari, e plin acolo. Nu ştiu.

Un alt strigăt de ajutor vine de la nepoata unui pacient de 83 de ani care nu se poate hrăni singur.

Nepoata pacientului: „Pentru noi este cumplit să înţelegem lucrul ăsta. Înţelegem că e bătrân, că are afecţiuni dar nu putem concepe să fie lăsat să moară de foame. Înțelegem, dar să moară de foame un om într-un spital, nu se poate aşa ceva.”

În plus, nici tratamentul pentru afecţiunile pe care le are, destul de grave nu i-a mai fost administrat.

Nepoata pacientului: „A plecat cu pastilele şi organizat totul. Trebuie doar o asistenta să i le dea în mână şi nimic mai mult.

Reporter: Şi nu se întâmplă?

Nepoată: Nu.

Marți, la prânz, datele oficiale arătau ca 24 de oameni au fost răpuşi de coronavirus la Spitalul din Suceava. Marioara Chetraru a murit pe 24 martie. A fost internată pe 10 martie. Primul test Covid a ieşit negativ.

Soţul este convins că soţia sa a luat virusul din spital. La o săptămână de la internare i s-a mai făcut un test.

Constantin Chetraru: „Îi ia proba joi, joi nu pleacă la Iaşi, vineri nu pleacă proba la Iaşi. Am insistat să îmi dea mie probă. Eu ştiu cum era ţinută şi mi-a dat proba, e într-o izotermă cu acte în izoterma şi am plecat la iaşi. La ora zero, mă sună de la Iaşi ca probă este pozitivă. După 11 zile depistează că soţia are coronavirus. Era în ultimul stadiu.”

Ce se întâmplă la Spitalul din Suceava este revoltător şi este rezultatul deciziilor politice proaste care s-au luat aici de-a lungul vremii. Este un spital în care s-au investit 50 de milioane de euro şi care anul trecut a fost premiat de preşedintele ţării într-un cadru festivist.

Manager a fost până de curând Vasile Rambu, luat în calcul la un moment dat pentru a fi numit chiar ministrul Sănătăţii, iar director medical a fost Mircea Macovei. În a doua jumătate a lunii martie, spitalul a devenit un focar de infecţie. Oficialii nu au raportat însă situaţia şi nu i-au protejat pe medici. Oana Girigan este unul dintre medici infectaţi.

Oana Girigan, medic: „Într-o noapte s-au transferat pacienţii ăştia febrili în spitalul nou. Şi din cauza asta este numărul ăsta de cadre şi pacienţi afectaţi, pentru că între pacienţii ăştia netestati sigur a fost covid. I-a molipsit pe toţi. S-a eliberat aripa veche a spitalului, pentru a face acolo covid. Asta înseamnă zeci de oameni. Zeci de oameni internaţi în spitalul nou. Nu erau in definitia de caz. Asta înseamnă că nu v-aţi protejat şi nu... Dar nu am avut nimic de la spital. Că se spunea că s-a primit câte o mască ...se dădea la asistentele de bloc operator. Eu, ca medic, nu am primit nimic.”

Pe 23 martie spitalul a fost închis. În dimineaţa următoare, directorul medical Macovei, cu inconştientă a ordonat personalului medical, sănătos sau infectat, să se prezinte în curtea unităţii pentru testare. Zeci de angajaţi au stat la un loc, boala s-a împrăştiat. Rambu şi Macovei au fost demişi. De câteva zile, medici veniţi din Iaşi au reuşit să redeschidă Unitatea de Primiri Urgenţe din Spitalul Judeţean Suceava.

Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU Iaşi: "Am trimis acolo 8 medici, 8 asistenţi şi am primit şi ajutoare de judeţ. În fiecare zi pleacă o echipă de gardă de aici de la Iaşi."

Abia marți autoritaile locale au reuşit să aducă în spital un echipament de testare PCR. Printre cei infectaţi se numără şi preşedintele Consiliul Judeţean, Gheorghe Flutur. Surse din spital spun că este tratat într-o rezervă. Pentru restul pacienţilor, spitalul din Suceava rămâne un coşmar.

Reporter: Toaletă aveţi în cameră?

Pacient: A, nu, nimic. Tocamai că e în capătul celălalt de sală şi de la tratamentul ăsta pe care ni-l dă ne provoacă o diaree, că nu pot ajunge până acolo. Ne-au pus pampers şi toată lumea şi atâtea persoane la două toalete acolo, trebuie să stai la rând. Nu mai am putere să lupt. Nu mai pot să scap de asta.