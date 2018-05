Cum a descoperit o mamă că fiul ei de 16 ani are o idilă cu profesoara de Limba Română: „Ești al meu adorabil”

Acuzații grave îi sunt aduse unei profesoare de la un liceu din județul Timiș. Mama unui elev susține că femeia ar avea o relație amoroasă cu băiatul ei, în vârstă de 16 ani.

Povestea, care ar fi început în urmă cu aproape jumătate de an, a ajuns acum în atenția polițiștilor și în cadrul instituției de învățământ se fac cercetări. Deocamdată, profesoara nu a comentat situația.

Mama băiatului povesteşte că a descoperit întâmplător mesajele dintre fiul ei, în vârstă de 16 ani, şi profesoara lui de Limba Română, o femeie de 36 de ani.

Pro TV

Mama elevului: „Fiul meu a adormit mai bine-zis cu cotul pe telefon eu am intrat în cameră să îi opresc televizorul şi am văzut lumina pe telefon, mi-am dat seama de unde provin şi am citit în noaptea respectivă 900 şi ceva de mesaje, undeva de la sfârşitul lunii noiembrie a început să îi facă ochi dulci, în şcoală, în clasă."

Şocată, a mers imediat la şcoală, dar - susţine ea - reprezentanţii instituţiei de învăţământ nu au luat nicio măsură, aşa că a depus o plângere la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Pro TV

Aura Danielescu, inspector general ISJ TIMIŞ: „În momentul în care am înregistrat sesizarea am anunţat conducerea unităţii de învăţământ. Dacă se dovedeşte că este vinovată de fapta sesizată de mama minorului, persoana în cauza va suporta consecinţele în funcţie de gravitatea faptei pe care a săvârşit-o."

Acum, profesoara este anchetată disciplinar. În plus, mama adolescentului a cerut şi ajutorul poliţiei.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Poliţişti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 36 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un minor de 16 ani. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiuni de act sexual cu un minor."

Pro TV

În urmă cu doi ani, o poveste similară a ieşit la lumină. O altă profesoară de la acelaşi liceu a fost cercetată pentru că a avut o relaţie nepotrivită cu un elev. Aceasta predă şi acum la școala respectivă.

