Cum a ajuns primarul Dominic Fritz pe scena Filarmonicii Banatul

Dominic Fritz i-a uimit pe timișoreni după ce a cântat în cadrul unui spectacol pe scena Filarmonicii Banatul din Timișoara.

Primarul USR al orașului a interpretat melodia populară „Iorgovan, frumoasă floare“ a regretatului Petrică Moise, care este imnul neoficial al Banatului, a relatat News.

Spectacolul folcloric de duminică, 17 aprilie s-a numit „Azi, la noi, cântă tot natul“ și a fost susţinut de Ansamblul Timişul al Casei de Cultură a municipiului Timişoara.

VIDEO: Dominic Fritz interpretează muzică populară

Fritz nu este străin de interpretările muzicale – acesta a dirijat un cor gospel la Timișoara și a cântat melodii ale acestui gen muzical înainte să devină primar.

În spectacolul din duminica de Florii, primarul s-a alăturat unor interpreți consacrați de folclor precum Andreea Voica și Dinu Iancu Sălăjanu.

Între timp, cântărețul de manele Jador l-a acuzat pe Fritz de rasism din cauză că nu a fost lăsat să susțină un concert la Filarmonica Timișoara.

Cântărețul începuse deja să vândă bilete pentru un spectacol la Filarmonică pe 17 mai, deși nu avea contract încheiat în acest sens - fapt ce a determinat instituția să declare că Jador nu va susține concertul, spunând că acesta promovează un „alt gen muzical“.

Un purtător de cuvânt al Filarmonicii a spus pe Facebook: „Deși încurajăm dragostea pentru muzică în toate formele sale, credem că, în funcție de complexitatea și dinamica evenimentelor, există spații mai mult sau mai puțin adecvate pentru a surprinde valoarea diferitelor acte artistice propuse.“

„Atenția față de imaginea instituției este o valoare importantă pentru noi, având grijă ca demnitatea tuturor artiștilor să fie respectată - atât prin încurajarea susținerii concertelor în spații adecvate conceptelor artistice propuse, cât și prin asocierile asumate,“ a mai adăugat reprezentantul.

Jador a răspuns în mediul online, sugerând că decizia a fost luată pentru că „poate sunt prea negru şi îi deranjează“.

Acesta i-a transmis lui Fritz că are o facultate și un master și că în versurile sale nu există „greșeli gramaticale“, „pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri“.

VIDEO: Jador i se adresează lui Dominic Fritz

„Da, sunt ţigan şi mă bucur că sunt. Și mi-am depășit condiția, am făcut o facultate, domnule primar. Și am făcut un master, doamna... Am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador… Este foarte greu, domnu primar. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau poate dumneavoastră sunteți în asentiment cu mine,“ a spus Jador.

Acesta a adăugat: „Poate am părul prea negru, poate sunt prea negru şi îi deranjează. Pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, domnu primar, nu o să găsiți niciodată greşeli gramaticale. Ori de altfel, care ar fi? Ritmul vă deranjează? În fine. Suntem români cu toții.“

Fritz i-a răspuns lui Jador, respingând acuzațiile de discriminare și spunând că dacă el ca primar ar vrea să joace fotbal la Arena Națională, nu ar începe să vândă bilete pentru un meci pur și simplu.

„Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii,“ a spus primarul conform tion.ro.

Acesta a adăugat: „Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract. Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil.“