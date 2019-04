Cuib cu ouă verzi, găsit de copii după toaletarea unui parc din Mureş. Reacţia biologilor

Pro TV

Un cuib de mierlă, căzut într-un parc din Târgu Mureș după toaletarea copacilor, a fost salvat de ornitologi.

Câțiva copii au dat peste cele patru ouă printre crengile tăiate. Specialiștii, chemați la fața locului, au găsit o rezolvare pentru că puii să nu moară.

Cuibul în care se aflau patru ouă verzui a fost descoperit de câţiva copii care se jucau într-un parc din Târgu Mureş. Puştii şi-au anunţat imediat părinţii, iar ornitologii au intervenit.

"Am primit un apel că din cauza toaletării copacilor a căzut un cuib de mierla. Am venit şi am văzut că încă ouăle sunt în cuib am pus cuibul înapoi. Aşteptam să vină pasărea să vadă că totul este în regulă”, spune unul dintre ornitologi.

În scurt timp, în zona a ajuns şi mierla.

Pe de altă parte, specialiştii trag un semnal de alarmă şi spun că în următoarea perioadă mulţi pui vor ieşi din ouă şi vor învăţa să zboare. Şi este posibil ca unii să cadă din cuib şi să aibă nevoie de ajutor.

Iulia Vizi, reprezentanta asociaţiei: "Se apropie şi timpul când lumea va încerca să salveze pui. Şi rugam să îi aşeze pe o cracă mai înaltă, unde unde nu sunt vânaţi de pisici, pentru că părinţii acestor păsări vor avea grijă de ei şi le vor aduce de mâncare."

Mierla este o pasăre cântătoare, răspândită în Europa. În trecut putea fi zărită doar în păduri, însă, de ani buni, îşi duce traiul şi în parcurile din oraşe.

