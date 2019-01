CTP, despre absența lui Dragnea de la Ateneu: „Va fi ridicol la primul discurs furibund”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat principalele momente de la ceremonia de preluare a președinției Consiliului Uniunii Europene.

Vorbind despre discursul în limba română al președintelui Consiliului European, Donald Tusk, el a scos în evidență semnificația pe care acest mesaj o are pentru românii de rând.

Totodată, jurnalistul a precizat că, după ce cei trei lideri europeni – Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker și Donald Tusk – le-au transmis românilor că țara noastră este importantă pentru Bruxelles și că UE are nevoie de noi, iar din acest motiv, șeful PSD va avea de pierdut la alegeri.

Mai mult, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre Liviu Dragnea, marele absent al serii de la Ateneu, și despre impresia lăsată de oficialii români care au participat la ceremonia de la Ateneu.

Cristian Tudor Popescu: „Aseară a fost un moment cu adevărat important, pentru că românii au putut să vadă cum arată statul paralel cu sediul la Bruxelles. Șefii UE ne-au fost prezentați de către dl. Dragnea, dl. Tăriceanu și compania, ca fiind niște neocolonialiști aroganți, care tratează cu dispreți pe români. Care, ca niște „bampiri” ne sug sângele pe toate căile, vor să ne ia pământurile, fabricile, banii și care vor veni la București să ne dea ordine. Asta e imaginea pe care ne-au pregătit-o, vreme de doi ani, cu o încăpățânare, cu o tenacitate dementă, această coaliție PSD-ALDE. Și acum am putut, în sfârșit, să vedem cum arată dușmanii poporului român – și am văzut. Am văzut niște oameni care veniseră să ne câștige bunăvoința (...)

Firește că oamenii aceștia s-au preocupat, că și-au ales citatele, arată o familiaritate cu România. Pentru că nu le-au aruncat la întâmplare în discurs. Au avut o noimă – au vorbit despre Cioran, despre Eliade, despre Nichita Stănescu, apoi cu menționarea sportivilor. Donald Tusk s-a dus, cu Dacia aia 1300 a lui, până în cele mai îndepărtate sate din România.

Chiar cei care nu s-au uitat la televizor comentează la bufetul sătesc acum că „șeful ăla mare de la Bruxelles a avut Dacie 1300.” De asemenea, cele patru penalty-uri apărate de Duckadam, luate ca exemplu pentru apărarea statului de drept. Splendid! Un discus inteligent, amuzant, viu, calm. Nici Juncker, nici Tusk, nici Tajani nu s-au adresat în primul rând sălii – o sală românească, cu infractori, cu escroci, cu impostori prezenți pe acolo.

Nu! Aceste discursuri au fost adresate românilor, tuturor celor care se uitau la televizor și, după părerea mea, și-au atins scopul. Oamenii au putut să vadă că Uniunea Europeană e dușmanul românilor. Nu cred că există român de bun simț care să nu-și dea seama ce ni s-a servit timp de doi ani de către ai noștri. Au văzut că, în mod clar, au nevoie de noi, ne respectă, vor să ne câștige bunăvoința. În situația dificilă a Uniunii acum, în momentele foarte dure care urmează, în toate astea ei, fără aroganță, ne-au spus: „Avem nevoie de dvs. Sunteți foarte importanți pentru Europa în acest moment.” Eu să știți că m-am simțit mândru că sunt român.”

Reporter: „Românii noștri cui i s-au adresat?”

Cristian Tudor Popescu: „Doamna Dăncilă i s-a adresat domnului Dragnea, sperând să nu-l deranjeze prea mult din luna de miere. Săraca! Am văzut cum se străduia. A luat-o cu Constituția României, încercând să o suprapună Uniunii Europene. Asta a fost metoda prin care, să zicem că „ne dăm europeni, dar în același timp suntem și independentiști.” A tot marșat pe ideea asta cu Constituția. Apoi, în discursul de astăzi (n.r – vineri), Dăncilă a spus că, pentru a nu avea curente antieuropene în România trebuie ca UE să dea niște mesaje pe placul cetățenilor din România.

Ambele sunt niște marje de manevră pe care Dăncilă le lasă, pe placul dl. Dragnea, pentru viitoare ticăloșii, care se vor face de persoanele pregătite în acest sens: Tudorel Toader, Teodorovici, Iordache. N-aveau ce face în situația asta. Dl. Iordache și alții să pară cât de cât civilizați. Cum poate dl. Iordache să deschidă gura după ce a deschis degetele în Parlament. Cum poate? Ce înseamnă să ai tupeu.”

Reporter: „Am văzut în lojă pe Adrian Năstase, pe fiul doamnei Dăncilă, pe Adrian Severin.”

Cristian Tudor Popescu: „Interesant. Cine l-a invitat pe Adrian Severin? Cine și în ce calitate? În calitatea de pușcăriaș eliberat condiționat a fost invitat? Domnul Năstase a fost premier al României atunci când România intra în UE, a fost un personaj în intersecția României cu Europa. Nu mi s-a părut incorectă invitarea lui Adrian Năstase. Dar domnul Severin a fost condamnat pentru ce a făcut la Bruxelles, a fost condamnat pentru mită, pentru trafic de influență la Bruxelles. Cum poți să îl inviți acolo? Domnul acesta își vede un rol și îl văd și alții, în discursul ăsta cu statul paralel, cu noua securitate, cu corupția generalizată. Trebuie să fie recuperat.”

Reporter: „Ați remarcat și alte personaje care poate că n-ar fi trebuit să fie acolo?”

CTP: „N-ar fi trebuit să fie acolo jumătate. Mă uitam la cei din sală, dar... ce deosebire îngrozitoare. Cum arătau și cum vorbeau Juncker, Tusk, Tajani și ce țopârlănime îngrozitoare în sala aceea. Oameni care au fost parașutați în funcții, aduși acolo. Au venit ca la nunta lui Dragea la evenimentul ăsta. Erau aceleași figuri, cele 700, care au fost la nunta lui Dragnea. Lipsind chiar mirele. Eu am spus și atunci că nunta e a lui Dragnea Liviu, nu a fiului. Cu mirele în luna de miere.”

Reporter: „Ce v-a plăcut cel mai mult din tabloul de aseară? Toți au avut cel puțin o frază în română.”

CTP: „Să vă spun un gând: auzindu-i că s-au străduit să vorbească românește, m-am gândit că între cei din sală, și chiar între vorbitorii români sunt atâția care nu au făcut niciodată acest efort. Acești străini s-au chinuit să vorbească românește. Acei români, aflați în funcții înalte și care se pretind cei mai mari patrioți, nu au făcut acest efort de a învăța să vorbească românește. Continuă să greșească, continuă să facă niște erori de limbă grotești și nu își îmbunătățesc româna câtuși de puțin. Ăsta a fost gândul care m-a bântuit toată seara. Unii vorbesc românește mai prost decât vietnamezii care vin să muncească pe-aici.

Până acum, cei de la Bruxelles au fost văzuți ca niște extratereștri: ei sunt departe și dau ordine, fără să știe ce se întâmplă cu adevărat aici. Această Dacie 1.300 menționată de Tusk a făcut un fel de scurtcircuit. Dacia 1300 e simbolul României, poate cel mai puternic: mașina cu care am trăit cu toții 50 de ani. Europa a intrat în România cu zicerea asta a lui Donald Tusk. Pesediștii și ALDE se chinuie să scoată România din Europa de doi ani și Donald Tusk a băgat Europa în România cu această zicere despre Dacia 1300 și despre Duster. „Uite, suntem cu toții aici. Nu voi de la Bruxelles și noi aici.” A arătat că Europa este în România.

După această seară frumoasă – frumoasă între liderii europeni și români, cei care s-au uitat la televizor -, aproape că au fost eliminați acești lideri români. Apoape că au fost dați la o parte și s-a făcut, practic legătura între liderii europeni și poporul român.

După această seară frumoasă, vor continua manevrele odioase ale guvernanților. O să își facă fiecare treaba murdară în continuare, dar refuz să cred că mulți români din seara asta vor mai înghiți balivernele astea în legătură cu Bruxelles și Europa, dușmanii României.

Și cred că asta va avea un rol important în alegerile care vor avea loc în acest an. Gândiți-vă la un lucru: Dragnea a lipsit. Dar și dacă ar fi fost acolo, unde era locul lui? Să spună ce? Sigur, el și-a conservat discursul agresiv, antieuropean, însă cred că va fi auzit cu alte urechi și văzut cu alți ochi când va reîncepe să se răstească. Se va acoperi de ridicol la primul discurs furibund, cred că va fi un mare hohot de râs în această țară.”

România a preluat oficial joi președinția Consiliului Uniunii Europene, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Ateneu. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a impresionat prin discursul în limba română presărat cu referințe la cultura poporului român. Și Jean-Claude Juncker și Antonio Tajani au vorbit despre parcursul european al țării, despre necesitatea ca România să adere la spațiul Schengen. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a fost marele absent al serii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!