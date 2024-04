Crimă șocantă în Buzău. O femeie a fost ucisă de un vecin, în fața soțului imobilizat într-un scaun cu rotile

Victima îl scosese la aer pe soțul său, imobilizat într-un scaun cu rotile. După un conflict spontan cu agresorul, și-a găsit sfârșitul.

Tragedia s-a petrecut în satul Călțuna, la orele prânzului. Femeia de 75 de ani și-a dus soțul bolnav - aflat într-un scaun cu rotile - la o bancă din apropierea locuinței. Făcea asta des, pentru ca bărbatul să mai interacționeze cu lumea. Luni, a izbucnit un conflict cu unul dintre vecini, care a lovit-o pe femeie de mai multe ori cu un cuțit. Alertați de strigătele victimei, localnicii au gasit-o într-o baltă de sânge.

Martor: "A venit nepotul, că cosea iarba aici... Băiatul a văzut-o cu picioarele atârnate și pe el trecând cu cuțitul acasă. El a stat acasă, era pe canapea, la poartă. El ședea pe stâlpar și se uita la mine cum am venit aici, la asta".

Localnic: "Am înțeles că femeia ieșea cu soțul ei că stă în scaun cu rotile, mai ieșea cu el, îl plimba. Am văzut aici multă lume... Am venit când ea era deja înjunghiată. Am înțeles că vecinul lor aici, el a înjunghiat-o. Nu am fost de față, dar când am venit la fața locului ea era înjunghiată, era mai mult moartă".

Localnic: "Femeia asta, pe care a omorât-o, venea cu nea Vasile că e în cărucior. Veneau aici la colț și stăteau de vorbă".

Până la sosirea medicilor, vecinii au încercat să o salveze pe femeie, fără succes. Un echipaj de la ambulanță a declarat decesul. Oamenii - șocați de cele întâmplate - spun că agresorul de 66 de ani devenea violent după ce consuma alcool.

Localnic: "Nu știu de motiv să aibă cu ea să se certe, nu avea conflicte din astea".

Reporter: El era mai violent?

Localnic: "Când bea nu era sănătos, dar în rest, așa, nu...".

Agresorul - aflat acum în custodia polițiștilor - e cercetat pentru omor și riscă să stea ani mulți după gratii.

