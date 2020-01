Crima din Spitalul Piatra Neamț. Momentul în care criminalul întră hotărât să își ucidă soția

Suspectul în cazul crimei de la Spitalul de Urgenţă din Piatra Neamţ a fost arestat preventiv, sâmbătă. Bărbatul a recunoscut că şi-a ucis soţia, directoare de îngrijiri medicale, de supărare că femeia intentase divorţ toamna trecută.

Sunt informaţii că ea a cerut un ordin de protecţie, înspăimântată de ameninţările şi scandalurile lui. Ba chiar se temea să mai iasă pe strada neînsoţită! Procurorii susţin că omul a premeditat crimă!

Sebastian Dumitru Patriche a venit la spital după-amiaza, în timpul orelor de vizită. Camerele de supraveghere au surprins întreg traseul bărbatului. Cu o mână linistită care nu prevedea nimic îngrijorător, cu două sacoșe în mână - el a intrat în spital, ba chiar a zăbovit să salute două persoane din unitatea medicală, pe care le cunoştea.

Apoi a urcat la etajul al doilea, acolo unde soţia, de 49 de ani, asistentă medicală, director de îngrijiri în spital, avea cabinetul. A intrat înăuntru, dar pentru că era şi o infirmieră acolo, a ieşit şi a aşteptat momentul în care soţia rămâne singură.

La 15:30, când infirmiera a plecat, bărbatul a intrat în încăpere şi a încuiat uşa după el. Nu se mai ştie exact cum s-a petrecut lucrurile. La 15?45 o asistentă a încercat să intre în cabinet, dar nu a reuşit. După alte câteva minute, o altă colegă de-a femeii, care o cunoştea de 30 de ani, a venit să vadă ce se întâmplă. Uşa era acum descuiată.

Asistentă: Am deschis o uşă, unde am găsit-o pe colega agresată grav. Nu s a putut face absolut nimic.

Reporter: Dar cum era ieri?

Asistentă: Era foarte bine, fericită , tocmai numită în noul post de director. Era mulţumită că a câştigat.

Purtătorul de cuvânt al spitalului: S-a baricadat înăuntru. Au intervenit cu rapiditate colegii de la UPU, colegii de la pază. Din păcate, colegii de la UPU nu au putut să-i salveze viaţa, după îndelungi manevre de resuscitare."

Bărbatul era lângă soţia prăbuşită când au intrat cadrele medicale, dar în toată agitaţia care a urmat, s-a strecurat afară. Nu a apucat să facă decât câţiva paşi, pentru că a fost oprit de pază, până la sosirea poliţiştilor.

Președinte Colegiul Medicilor Neamţ: "A fost găsită închisă în biroul ei, într-o baltă de sânge. Lângă ea, soţul ei, toţi au rămas sideraţi."

În fața anchetatorilor, individul a recunoscut tot ce a făcut, dar a spus că nu a vrut să îşi omoare soţia, ci să o felicite pentru noul post. Procurorii vorbesc însă despre crimă cu premeditare.

Procuror: "Intenţia a fost clară de a săvârşi infracţiunea, este omor calificat cu o pedeapsă mai mare. Am încercat să îi luăm o declaraţie, dar nu s-a putut, motiv pentru care am amânat pe săptămâna viitoare. El recunoaşte. Nu a încercat să fugă, nu a ascuns arma. Era foarte liniştit, a zis că şi-a iubit soţia. Mi s-a părut a fi într-o stare mentală ok."

Cei doi soţi erau căsătoriţi de 27 de ani şi au împreună un fiu - acum student în Capitală. Din primele informaţii, reiese că bărbatul devenise violent în ultima vreme. Sătulă de abuzuri, în toamna anului trecut, femeia s-a mutat cu chirie şi a intentat divorţ. Gestul l-a scos din minţi pe soţ, situaţia a degenerat şi abuzurile s-au înteţit până într-atât încât, la un moment dat, femeia a cerut ajutorul unor elevi de la şcoala sanitară la care preda, ca s-o însoţească de câte ori avea nevoie să meargă undeva.

Se temea că bărbatul ar putea să o atace. Anchetatorii spun că femeia ar fi cerut ordin de protecţie, dar deocamdată documentul nu a fost găsit.

Anca Daniela Patriche fusese promovată, cu nota 9.62, pe postul de director de îngrijiri la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ cu numai două zile înainte să fie ucisă.