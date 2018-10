După porci, şi oile sunt afectate de o boală extrem de periculoasă. Daea: "Nu fiţi negativişti"

În Sibiu, "scrapia" a fost descoperită în cinci localităţi și ca să nu se răspândească veterinarii au decis că 600 de oi să fie sacrificate.

Ioan Boariu a pierdut 92 de mioare după ce un berbec din stână a prezentat semnele bolii.

Ioan Boariu, cioban: "Aici erau pentru iarnă. Nu am păţit niciodată asta, de 30 de ani, de când am animale, să rămân fără ele. Să rămâi fără nimic, nu e chiar aşa uşor, nu am avut de ales... Am avut un berbec cu simptome de paralizie, pe bază de nervi, cădea, îl rdicam. Am crezut că nu are calciu, dar degeaba... Și l-am dus la laborator, a ieşit pozitiv."

"Boala oii nebune", cum i se spune popular scrapiei, a ajuns şi în stâna acestui oier din localitatea Bogdatu Roman.

Bărbatul trebuie să ducă mâine, la un abator din Hunedoara, 180 de oi. Medicii veterinari i-au spus să le sacrifice după ce unele dintre ele au început să se simtă rău.

Dumitru Dancu, cioban: "Nu mai aveau mersul că alealalte, de pe mers le cunoaştem. Ca şi când tremurau aşa, rămâneau în urma.

Reporter: "Ce vi s-a pus în vedere? Trebuie să le sacrificaţi?"

Dumitru Dancu, cioban: "Păi ce să le facem?"

Reporter: "Le-aţi fi dat dacă nu erau bolnave?"

Dumitru Dancu, cioban: "Nu le dădeam pentru nimic."

Din cauza scrapiei, 2.000 dintr-o fermă din Sovata, judeţul Mureş, au fost şi acestea ucise, iar focare de boală au apărut şi în Luduş. Alte câteva sute de animale de la două stâne aşteaptă sentinţa veterinarilor. Proprietarii sunt disperaţi.

Director Direcţia Sanitar Veterinară (DSV) Mureș spune că oamenii vor fi despăgubiţi.

Potrivit autorităţilor sanitar-veterinare, focare de scrapie au fost semnalate şi în alte judeţe. Boala nu are tratament, susţin specialiştii, şi provoacă, în cele din urmă, decesul oilor bolnave.

Ca să oprească răspândirea ei, veterinarii recomandă sacrificarea animalelor din focare. Există şi varianta că ciobanii să refuze, situaţie în care stânele sunt sub supraveghere trei ani, timp în care niciun animal nu poate fi vândut.

Cristian Stănescu, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sibiu: "În situaţia în care se pune diagnosticul de screpie într-o exploataţie, proprietarul are interdicţie în mişcare a animalelor, respectiv în explolatatia respectivă nu poate intra şi nu poate ieşi nici un animal".

Petre Daea, Ministrul Agriculturii: "Sacrificarea este soluţia finală, în momentul în care apare o asemenea situaţie, iar decizia medicului veterinar este sfântă.

Reporter: "Nu există alte soluţii? Am omorât porcii, acum oile..."

Petre Daea, Ministrul Agriculturii: "Haideţi domnişoară, nu mai fiţi atât de negativistă şi atât de îngrijorată că nu am omorât porcii."

Ciobanii care sunt nevoiţi să îşi sacrifice oile primesc de la abatoare între trei şi patru lei pentru fiecare kilogram de carne.

În plus, îi despăgubeşte şi statul. În medie, pentru o oaie, un crescător primeşte câte 250 de lei.

Viorel Herman, profesor Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara: "Este interzisă darea în consum a cărnii de ovină de la animale cu screpii, dar din literatură se consemnează că boala nu se transmite la om. Dar ca măsură de protecţie a omului, carnea este interzisă darii în consum".

Potrivit legii, ciobanii sunt obligaţi să anunţe imediat medicul veterinar atunci când observă că o oaie este suspectă de scrapie. Cei care nu fac asta riscă amenzi.

