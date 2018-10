Cozi uriaşe la moaşte, în Iaşi. "Sfânta Parascheva şi Sfânta Ecaterina s-au întâlnit"

Pro TV

A fost o noapte albă pentru pelerinii ajunși la Iași să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, dar și ale Sfintei Ecaterina, aduse din Grecia. Credincioșii au așteptat ore în șir pentru a atinge racla.

Până acum, peste 25 de mii de oameni au trecut pe lângă baldachinul în care au fost așezate rămășițele sfinte. Moaştele Sfintei Ecaterina au ajuns aseară, cu un avion, pe aeropotul din Iaşi. Un sobor de preoţi le-a dus la Mitropolie, unde au fost aşezate în baldachin, lângă cele ale Sfintei Parascheva.

În tot acest timp, miile de pelerini veniţi din întreaga ţară au aşteptat să ajungă lângă racla pentru a se închina. Chiar dacă au stat şi 12 ore la coadă, oamenii spun că nu simt oboseala.

"Vin de vreo 15 ani cu copiii şi familie. Aam aşteptat în alţi ani 2 zile, acum am stat 12 ore. Am venit şi cu haine groase."

"Vin de peste 10 ani. Am plecat de la stâlpul 41 ...cam 8 ore. Am stat şi 16. Anul acesta a mers. A fost cald şi bine anii din urmă am stat în ploaie, frig."

"Am venit şi cu haine mai groase...am zis că dacă rămâne noaptea aici? Încercăm, trebuie să ne lase, pentru copii, că-i am mari. Pentru sănătatea lor."

Mulţi şi-au luat şi copiii cu ei. "Am venit cu fetiţa, cu socrii, suntem mulţi. Venim în fiecare an, avem vreo 6 ani de când venim, încă din burtică. Vrem să crească în spiritul religios şi să fie aproape de credinţă."

În mulţime s-au strecurat şi străini. Aceşti studenţi francezi au aflat ieri pentru prima dată povestea Sfintei, aşa că au ţinut să împărtăşească experienţa cu prietenii de pe reţelele sociale.

"Cred că este uimitor pentru că e ceva ce chiar nu găseşti în Franţa", spune o studentă.

Constantin Sturzu, purtător de cuvânt mitropolie: "Sfânta Parascheva şi Sfânta Ecaterina s-au întâlnit, două sfinte care au sfârşit la o vârstă tânără.-. la 27 şi 18 ani. Moaştele Sf. Ecaterina vor rămâne aici până luni dimineaţa, după care vor pleca în Grecia, în jurul orei 7."

În această seară va avea loc procesiunea numită Calea Sfinţilor, când moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfintei Ecaterina vor fi plimbate pe străzile din oraş.

