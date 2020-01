Coșmarul șoferilor care se întorc acasă de la munte: "Drumul este infernal"

A fost o zi grea pentru unii dintre românii care au petrecut de Revelion la munte.

În cazul lor, vacanţs s-a încheiat joi şi, în bună tradiţie românească, DN 1 s-a umplut de maşini a căror viteză medie nu a depăşit 10 kilometri pe oră în zona staţiunilor de pe Valea Prahovei.

La prânz, traficul pe DN 1 s-a blocat pe ambele sensuri în Predeal. În timp ce unii turişti plecau din staţiune, alţii abia veneau.

Șofer: "E incredibil drumul ăsta, nu se poate aşa ceva. Este insuportabil. Dezastru cu şoselele României!"

Șofer: "Drumul este infernal şi nu numai din cauza drumului, ci şi a şoferilor. Dacă găseşti unul care merge cu 30 la oră, toată coada merge aşa. Dar aici nici nu puteţi altfe! Aşa e, dar cineva în față merge încet, asta e clar."

Șofer: "Abia am venit în vacanţă. Am fost la Azuga, am fost la Predeal, acum să vedem."

Şi varianta ocolitoare dinspre Râşnov spre Predeal a fost joi mai aglomerată decât de obicei. Pe aici este drumul de plecare al celor care au petrecut în zona Bran-Moieciu. Pe sensul către Bucureşti maşinile s-au înşirat pe mai bine de 7 kilometri.

Șofer: "Aşa ceva n-am văzut."

Rău s-a circulat şi spre Poiana Braşov.

Șofer: "Bară la bară se circulă, mai mulţi urcă decat coboară. E full."

La recepţiile hotelurilor de unde au plecat o parte dintre oaspeţi a fost zarvă în jurul prânzului.

Gabriel Roșca, reprezentant hotel: "Au plecat 30 la sută din hotel. Azi-noapte au petrecut până la 12, au lua mic dejun. Şi au pornit spre casă..."

Ca să scape de aglomeraţia de pe drum, aceşti turişti din Piteşti au amânat plecarea pentru mai târziu.

Turist: "Pornim la noapte, ca să scăpam de aglomeraţie."

Chiar şi aşa Poiana rămâne o staţiune aglomerată.

Alin Aelenei, manager hotel: "Pachetele noastre ţin până mâine. După petrecerea de rev şi de azi-noapte turiştii se relaxează azi şi mâine eliberează hotelul."

Aşadar, traficul spre şi dinspre munte va rămâne aglomerat şi în următoarele zile.