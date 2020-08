Coronavirus România LIVE UPDATE 15 august 2020. Bilanț total: 68.046 de persoane infectate și 2.904 de decese

Coronavirus România 15 august 2020. Până în acest moment, pe teritoriul României au fost confirmate 68.046 de persoane infectate și s-au înregistrat 2.904 de decese.

Bilanțul oficial de sâmbătă, 15 august, va fi anunțat la ora 13.00!

Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile. Am ajuns la cea mai mare rată de decese COVID-19 din UE



Starea de alertă va fi prelungită în România cu încă 30 de zile. Vom fi așadar obligați să purtăm încă o lună măști de protecție în spațiile închise și în cele aglomerate, iar restaurantele rămân cu ușile ferecate.

Decizia vine în contextul în care un raport al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor arată că România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de decese provocate de coronavirus la un milion de locuitori.

Când va scădea numărul de infectări în România. Răspunsul lui Orban



Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, despre pandemia de coronavirus, că România se află la un nivel de platou şi că autorităţile au reuşit să stopeze creşterea după ce au avut la dispoziţie pârghiile legale necesare.

Orban a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Dolj, dacă ia în calcul amânarea alegerilor locale având în vedere că declarase că la 1.500 de cazuri pe zi se gândeşte la acest lucru şi România se află în apropierea acelui număr.

„Nu am spus-o chiar aşa. Mi s-a pus această întrebare de zeci de ori. Nu am dat un răspuns pentru că nu există un număr de cazuri. E vorba mai degrabă de evoluţie, nu de un număr de cazuri. Dacă ai un număr de cazuri cum sunt astăzi de exemplu, avem 1415 de cazuri, e oarecum la nivel de platou, am reuşit să stopăm creşterea pentru că tendinţa de răspândire a virusului este o tendinţă de răspândire nu în progresie aritmetică, ci în progresie geometrică. Am reuşit să stopăm creşterea imediat ce am avut la dispoziţie pârghiile legale după adoptarea legii de către Parlament. Sunt convins că avem capacitatea de a depăşi cu bine aceată perioadă şi de a reveni cât mai repede la o viaţă normală”, a spus premierul.

Orban crede că într-un interval de timp rezonabil putem asista la o scădere a numărului de infectări și spune că din ce în ce mai mulţi români respectă regulile.

„Se şi vede de două săptămâni este vizibil faptul că un număr din ce în ce mai mare de români respectă regulile şi eu sunt optimist şi consider că într-un interval de timp rezonabil putem asista la o scădere a numărului de infectări”, a mai declarat Ludovic Orban.

Bilanțul oficial de vineri, 14 august



Până vineri, pe teritoriul României, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID–19). În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.415 de noi cazuri.

31.920 pacienți au fost declarați vindecați și 7.497 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 611 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

În intervalul 13.08.2020 (10:00) – 14.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 44 de decese (29 bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Caraș – Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani.

43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.431 Dintre acestea, 473 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.478.056 de teste. Dintre acestea 22.914 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.439 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.475 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4.873 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 14 august.

Pe teritoriul României, 8.799 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.179 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.859 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 77 de persoane.