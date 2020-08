Un nou simptom al noului coronavirus a fost descoperit, din întâmplare, de un cunoscut actor. Cum a aflat că este infectat

Actorul Brian Cox a povestit despre experiența sa personală cu Covid-19, după ce a contractat virusul.

Cox a declarat că a fost infectat acum câteva luni și că „nu a simțit nimic”, transmite hollywoodreporter.com.

În timpul unui interviu, el a mai adăugat că a aflat că are Covid-19, în urma unui control medical de rutină.

Getty

„Sufăr de diabet, așa că am fost să-mi fac analizele, pe care le fac în mod regulat. Am ajuns acolo, mi-au luat sânge și mi-au făcut și un test. La scurt timp, doctorul mi-a spus: <<Felicitări, îl ai>>. Îmi amintesc că după ce m-am întors dintr-o călătorie, am avut timp de patru zile momente în care strănutam, doar atât”, a mai spus el.

Brian Cox a recunoscut că în acest timp s-a simțit și mai obosit decât în mod normal, însă a atribuit acest lucru călătoriei.

„Medicul mi-a spus că mai mulți pacienți infectați au avut acest simptom, care ar fi neobișnuit”, a mai zis Cox.