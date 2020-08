Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile. Am ajuns la cea mai mare rată de decese COVID-19 din UE

Starea de alertă va fi prelungită în România cu încă 30 de zile. Vom fi așadar obligați să purtăm încă o lună măști de protecție în spațiile închise și în cele aglomerate, iar restaurantele rămân cu ușile ferecate.

Decizia vine în contextul în care un raport al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor arată că România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de decese provocate de coronavirus la un milion de locuitori.

COVID-19 a ucis încă 44 de persoane, iar alte 1.415 au primit vestea că sunt pozitivi.

În singurul cămin de bătrâni din Craiova, COVID-19 face ravagii. 126 de persoane asistate dar și angajați de acolo au făcut boala.

O femeie de 87 de ani s-a stins. De teamă, unii dintre salariați și-au dat demisia.

”Reporter: De ce v-ați dat demisia?

Cristina Roxana Giurescu, angajată demisionară a căminului: Din cauza lipsei de echipament. Când intri de 3 ori la el că e pozitiv COVID și ți se spune să-ți dezinfectezi echipamentul și să-l refolosești nu știu ce șanse mai ai să mergi acasă la familie negativă".

În căminul de bătrâni din Craiova s-au făcut și greșeli. După ieșirea din starea de urgență, nu s-a menținut carantina și - printr-o decizie a conducerii - s-ar fi permis oricui accesul.

Angajații și rudele celor asistați au putut aduce în acest fel virusul în instituție.

În plus, unii dintre cei infectați au primit târziu rezultatele testelor și până să fie internați ori să intre în carantină s-au mișcat liberi.

Iuliana Manea, șefa DSP Dolj: "Sunt blocaje în toată țara la laboratoare. Rezultatele au venit mai târziu. Poate fi una din probleme, există cazuri în care au venit în cinci zile".

Autoritățile caută acum vinovații pentru apariția focarului.

Mihaela Sadoveanu, Poliția Dolj: "S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor".

”Vai, ce focar, arde căminul”

Situația este gravă și la căminul de bătrâni din Băița, județul Bihor. Peste 100 de persoane sunt suspecte de coronavirus după ce 31 au fost confirmate deja.

Șefii direcției locale de sănătate publica sunt de părere că administratorul centrului nu ar fi gestionat bine situația.

Daniela Rahotă, șeful DSP Bihor: "Pe perioada stării de urgență programul de lucru era 14 cu 14 zile. După terminarea stării de urgență nu au mai respectat acel program 14-14, rotația acestor îngrijitori și a lăsat ca aceste măsuri de lucru să fie lăsata la conducerea centrului. Noi credem că sursa de îmbolnăvire este personalul de îngrijire".

Preotul ortodox Nicolae Bura este administrator. Confruntat cu situația din centru a avut o reacție cel puțin surprinzătoare.

”Nicolae Bura, administratorul Căminului Băița: E penibil să prezinte eronat sau rău intenționat sau tendențios: ”Vai, ce focar, arde căminul de la Băița”. Nu arde! Lumea trăiește normal, viața e ca și până ieri și alaltăieri, sunt asimptomatici, n-au temperaturi, n-au probleme.

Reporter: Dar au fost depistați pozitiv, până la urmă.

Nicolae Bura: Da, bineînțeles. Din discuție telefonică. Dar noi n-avem, vă repet, o adresă scrisă".

De la izbucnirea pandemiei, în România aproape 70.000 de oameni au fost infectați cu COVID-19.

1.415 doar în ultimele 24 de ore.

Cele mai multe cazuri:

BUCUREȘTI: 172

PRAHOVA: 78

ARGEȘ: 68

VASLUI: 64

44 decese în ultimele 24 de ore

473 de pacienți la ATI

De joi și până vineri, 44 de români au fost uciși de coronavirus. Alți 473 de sunt internați la terapie intensivă.

Autoritățile au anunțat prelungirea cu încă o lună a stării de alertă care ar fi trebuit să expire duminică.

Până pe 16 septembrie masca de protecție va rămâne obligatorie în spațiile închise și în locurile aglomerate.

Numărul parcipanților la evenimente va fi în continuare limitat iar restaurantele rămân închise.

În noua stare de alertă, sportivii care fac parte din loturile naționale nu vor mai fi însă obligați să intre în izolare la întoarcerea din țările cu risc de îmbolnăvire.

Iar proprietarilor de terase li s-a făcut o concesie.

Ludovic Orban, premierul României: "Am avut o solicitare de pe litoral, foarte multe companii ne-au explicat că e bine să prelungim cu măcar o oră programul și am ținut cont de solicitările lor. Și din București am avut solicitări de la foarte mulți întreprinzători. Vom decide azi prelungirea programului până la ora 24, sigur, ultima comandă la ora 23".

Rata deceselor, de aproape 5 ori mai mare decât media UE

Pe de altă parte, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor - care a analizat situația coronovariusului din Uniunea Europeană și Marea Britanie - a publicat un raport îngrijorător pentru România.

Dintre statele analizate, țara noastră are cea mai mare rată a deceselor la un milion de locuitori în 14 zile. Urmează Marea Britanie și Bulgaria.

ROMÂNIA: 19.1

MAREA BRITANIE: 13.8

BULGARIA: 12,3

MEDIA UE ȘI UK: 4,1

Avem și cea mai mare rată de pozitivare - de 6,2 %, în timp ce media europeană e de 1,4 %.

ROMÂNIA - 6,2%

CROAȚIA - 5,1%

SPANIA - 4,5%

MEDIA EUROPEANĂ - 1,4%

Raportul ECDC arată că cele mai multe cazuri noi în 14 zile au fost raportate în Spania.

Urmează România, însă țara noastră este trecută între statele unde există un nivel scăzut al testărilor.