Corespondenţa din Halkidiki, staţiunea lovită de o furtună puternică. Cum arată locul în care au murit 2 romani

La trei zile de la furtuna teribilă care a lovit Halkidiki, staţiunile încep uşor, uşor, să revină la viaţă. Vineri seara, promenada din Nea Plagia a fost curăţată, iar turiştii au ieşit la plimbare.

Mai mult, energia electrică a revenit, iar unele taverne au fost redeschise. Furtuna a lăsat însă în urmă, pe lângă distrugerile materiale, şi multă durere.

O româncă din Cluj şi fiul ei de 8 ani au murit, iar soţul femeii a fost rănit când vijelia devastatoare i-a prins într-o tavernă de care s-a ales praful. În total, 7 persoane şi-au pierdut vieţile, iar alte 140 au fost rănite.

Furtuna a lovit cu toata puterea statiunea Nea Plagia.

Locul in care si-au pierdut viata romanca si fiul ei de 8 ani este complet distrus. In momentul in care a izbucnit teribila furtuna, ei se adaposteau impreuna cu alte o suta de persoane, sub acoperis, care a fost smuls de vijelie si i-a strivit.

Patronul tavernei poveste ca miercuri seara a fost acolo, insa nu a putut sa intervina.

Theoharis Latsaridis, patronul terasei: "Am scos lumea afara. Pe femeie nu am reusit sa o scoatem, iar copilul a cazut acolo. Am luat-o mai intai pe femeie si au dus-o pana acolo, femeia era aici in fiecare zi. Era cu copilul ei, cu sotul ei si era si o fetita. Erau mai multe rude".

Sotia patronului l-a dus pe copil la spital, dar baiatul n-a avut scapare. Tatal sau a fost ranit insa acum este in afara oricarui pericol. Vineri, politistii romani au anuntat rudele din tara, iar consulatul nostru la Salonic face demersuri pentru repatrierea trupurilor.

Localnic: "Știm despre femeia din România, mama și copilulul ei. Toată tavena a căzut. Erau mulți oameni acolo, dar doar doi au murit. A fost o tragedie. "

Dupa furtuna apocaliptica care a maturat totul in cale, in Nea Plagia incepe sa se reinstaleze incet linistea.

Faleza a revenit la viata. Zona a fost curatata, iar turistii au putut sa iasa din nou la plimbare, pe promenada, asa cum o faceau in fiecare seara inainte de furtuna."

Mai bine de 42 de ore au stat turistii fara energie electrica, iar unii fara apa in hoteluri. Alimentarea cu energie electrica a fost restabilita, de data aceasta definitiv, asa ca terasele au putut fi deschise. Bucuria turistilor.

Vor trece multe zile insa, daca nu saptamani, pana cand autoritatile vor reconstrui statiunea.

Forta cu care a lovit furtuna a fost devastatoare.

Mai grav este ca astfel de fenomene s-ar putea repeta cat de curand.

Dinu Marasoiu, meteorolog de serviciu: "Mai sunt posibile aparitii ale acestor nori care se dezvolta si au aspect de ciclon, in cursul zilei decduminica, luni marti, inclusiv in Grecia."

Ministerul de Externe a transmis ca nu mai sunt alte victime printre romani.