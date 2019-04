Copilul de şase ani din Constanţa a ajuns din nou alături de mamă

Pro TV

Femeia şi-a acuzat fostul soţ, auditor la Curtea de Conturi Constanţa, că l-a luat pe băiat forţat, deşi avea un ordin de protecţie emis de instanţa de judecată şi nu avea voie să se apropie la mai puţin de 300 de metri de ea si de copil.

Copilul a ajuns joi seară la sediul Secţiei 1 de Poliţie Constanţa alături de o femeie de 35 de ani. Din declarațiile femeii a reieșit că minorul s-ar fi aflat pe raza stațiunii Predeal, împreună cu tatăl său. Băiatul nu a fost victima niciunei infracțiuni pe perioada cât a lipsit. Poliţiştii au anunţat că se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind ordinul de protectie.

Tatăl copilului a explicat prin intermediul unui comunicat de presă ce s-a petrecut:

“Față de știrile apărute în spaţiul public, prin care s-a creat dezinformarea potrivit căreia mi-aş fi răpit copilul, doresc să informez opinia publică că realitatea faptelor este cu totul alta.

Am luat copilul în data de 11.04.2019 în prezenţa mamei sale, cu acordul acesteia şi a ştiut tot timpul că plec cu copilul meu în vacanţa de Paşte. În toată această perioadă, mama a primit informaţii cu privire la starea copilului. Însă aceasta, cu rea credinţă, a profitat de faptul că ştia că nu voi putea reacţiona pentru că voi fi relativ lipsit de comunicatii şi folosindu-se de presă şi organele statului, inducându-le în eroare, a încercat să creeze aparenţa unei răpiri.

Citește și Pedeapsa primită de Romina Rotariu pentru că a agresat un copil în creșa familiei

Am aflat de toată această situaţie, dar mai ales de existenţa unui ordin de protecţie, din presă. Fac menţiunea că nu am fost citat niciodată pentru emiterea şi nici pentru aducerea la cunoştinţă a acestui ordin de protecţie.

Imediat după ce am aflat despre această situaţie, am pornit spre Constanța, am dus copilul la secţia de Poliţie, de unde mama sa a refuzat să vină să-l ia. A fost sfâşietor pentru mine să îi explic copilului ca o perioadă va trebui să stea la mama lui, în condiţiile în care micuţul nu vrea să se mai ducă la mama lui pentru că îl bate. Fiul nostru a avut o reacţie emoţională foarte puternică şi a plâns ore în şir la vestea că va trebui să se întoarcă la mama sa, reacţie care poate fi confirmată chiar şi de organele de Poliţie.

Acuzaţiile care mi se aduc sunt stupefiante pentru mine, în condiţiile în care, alături de acest copil am crescut şi cele două fete din relaţiile anterioare ale fostei mele soţii, ca şi cum ar fi fost copiii mei, lucru care poate fi confirmat de toate cunostiintele noastre.

Fosta mea soţie se foloseşte de copilul nostru pe post de ‘’armă” împotriva mea, pentru a obţine bani care nu I se cuvin.

Tot contextul prezentat va fi lămurit în justiţie în perioada următoare şi sunt convins că adevărul va ieşi la iveală” , a transmis Popescu Nicolae.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer