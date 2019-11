Copil din Vaslui, la un pas de moarte după ce a fost lovit de un cal din gospodărie

Un copil de 11 ani din Vaslui a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovit de un cal din gospodărie.

Băiatul a fost trimis de tatăl lui să bage animalele în curte. Pentru că întârzia, părintele lui s-a dus să-l caute, şi l-a găsit pe cel mic pe jos, rănit la cap şi plin de sânge.

Bărbatul spune că cel mic se ocupa deseori de caii familiei, și că animalele nu au fost niciodată agresive. Până aseară, când s-a întâmplat nenorocirea.

Ion Tuchendrea, tatăl copilului: „L-am găsit, vomita și a fost lovit deasupra ochiului. E lovit de cal, nu de altcineva. S-a dus după cai, am văzut că nu vine și m-am dus după el. L-am găsit în fund.”

Reporter: „Era conștient?

Ion Tuchendrea, tatăl copilului: „Da. A zis că tată am fost lovit. Vomita. L-am luat și am sunat la ambulanță”.

Însă când au ajuns acolo, medicii de la ambulanță l-au găsit pe copil intrat în comă. După ce i-au acordat primul ajutor, l-au transportat la Spitalul de Urgență din Vaslui.

Dr. Carmena Piseru, șeful UPU Vaslui: „E o comă 1, cu amenzie retrogradă ,are momemte în care își revine, vorbește. Îi facem computer tomograf și vom vedea. A fost lovit de cal, copilul nu își amintește”.

Bărbatul își crește singur cei doi băieți, după divorțul de soție. Sătenii spun că e om gospodar și serios, are o fermă de animale și lucrează mai multe hectare de pământ.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz, pentru vătămare corporală din culpă.