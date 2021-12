Copiii silitori dintr-un centru de plasament din IaÈ™i, scoÈ™i la restaurant de MoÈ™ CrÄƒciun

StirilePROTV

80 de copii dintr-un centru de plasament din Iași au mers vineri seară la un restaurant, unde au luat cina împreună. În mijlocul lor a venit și Moș Crăciun, care a fost întâmpinat cu bucurie și colinde.

Totul a fost posibil datorită sponsorilor care au donat bani pentru ca micuții să aibă un meniu complet, dar și dulciuri de luat "la pachet".

Cei 80 de copii au ajuns la restaurant datorită oamenilor inimoși care au vrut să le facă o bucurie chiar în pragul sărbătorilor. La masă, copiii au primit două feluri de mâncare și tort, iar sub brad a găsit fiecare câte o pungă cu dulciuri. Între timp, printre ei a ajuns și Moș Crăciun.

„A fost cuminte, e o fată silitoare, învață, îi place foarte mult activitatea" lăuda Moșul o fetiță.

Andreea Ionescu, reprezentant firmă sponsorizare: „Toți copiii vor primi cadouri, tot felul de dulciuri și ciocolată."

Fetiță: „Este foarte frumos, că noi aici suntem ca o familie și pentru noi lucrurile acestea sunt foarte importante.”

Reporter: Ce părere ai despre gestul sponsorilor?

Fetiță: „Este foarte drăguț din partea lor.”

„Mă bucur foarte mult că sunt aici cu colegii mei" spune o altă copilă.

Seara plină de bună dispoziţie pentru cei 80 de copii a fost posibilă datorită unei sponsorizări primită de o fundaţie din Iași.

Sorin Crăciunescu, președinte Rotary Iași-Copou: „Rotary Iaşi-Copou are ca scop să finanţeze în general activitatea care reprezintă excelenţă în educaţie și am decis ca la final de an să finanțăm această activitate"

Ciprian Mihalcea,director Asociația Zâmbetul Nostru: „Am ales să facem această activitate pentru că știm că Crăciunul înseamnă și o masă în familie. În plus, vine Moș Crăciun cu cadouri, și vor avea și distracție care e cea mai importantă."

Copiii din centrul de plasament care au primit în dar o seară de neuitat, au medii şcolare de peste 8.50.