Controale de amploare efectuate de RAR în Capitală. Unele vehicule, încadrate în categoria "risc iminent de accident"

Au fost controale de amploare în noaptea de vineri spre sâmbătă în Capitală. Zeci de mașini și motociclete au fost oprite de polițiști și inspectori de la Registrul Auto Român.

Multe vehicule s-au dovedit un adevărat pericol. Unele au fost încadrate în categoria "risc iminent de accident", așa că au putut fi luate de acolo doar cu platforma.

Un control similar, desfășurat zilele trecute în cinci județe din centrul și nord-vestul țării, a avut un rezultat îngrijorător. Aproape jumătate dintre autovehiculele oprite aveau probleme tehnice.

Una dintre mașini avea un motor mai mare decât cel specificat în acte și nu a fost singurul autovehicul cu probleme tehnice sau modificări neomologate depistat pe străzile Capitalei.

Au fost verificate în special motocicletele care produc zgomot excesiv.

Citește și Razie de amploare în București. 15 șoferi au rămas fără persime de conducere

Motociclist: ”Am omologare și e totul ok. Tobele astea vin cu un silencer și de obicei lumea îl scoate și dacă îl scoți nu e ok, dar în cazul meu e ok. E omologat.”

Reporter: ”Ai mai fost oprit până acum la RAR?”

Motociclist: ”Nu. Nu am fost oprit de 10 ani cred.”

Polițiștii spun că vor înteți verificările în perioada următoare, mai ales că au găsit multe nereguli.

Valeriu Andronache, șef birou control auto: ”Pe lângă modificările depistate la evacuare și roți de alte dimensiuni, aveau montate motoare cu capacitate mai mare decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculelor.”

Au fost razii în ultimele zile și în judeţele Maramureş, Sălaj, Bistriţa, Cluj şi Mureş. Din cele aproape 300 de autovehicule verificate în trafic de specialiştii Registrului Auto Român, aproape jumătate au avut probleme tehnice. 80 de certificate de înmatriculare au fost reținute.