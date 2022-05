Contabilul-șef al clubului de fotbal din Pitești este în arest, la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua 5000 de euro de la un preot pe care îl bănuia că are o relație amoroasă cu soția lui.

Chiar omul bisericii este cel care l-a reclamat la poliție, și susține că soțul femeii l-ar fi șantajat de mai multe ori, amenințând că, dacă nu plătește îl face de râs în public.

Bărbatul, contabil șef la FC Argeș, s-ar fi enervat când a aflat că soția, cu care are 3 copii ar avea o relație cu un preot de 47 de ani de la o mănăstire din comuna Călinești.

Însă preotul paroh de aici, superiorul ierarhic al celui bănuit de relații cu o femeie măritată, susține că ea venea la mănăstire pentru altceva.

Preot paroh: ”Femeia venea pentru lapte, brânză și ouă. Soțul s-a gândit că au relații sexuale, sau ce știu eu ce-o gândit în capul lui ?! Am auzit așa, zice, eu am pretenția să-mi dai 15.000 de euro, iar tu, nevastă, rămâi aicea, să te aibe lângă el, acolo, eu am plecat acasă, tu nu ai ce căuta acasă, te duci acasă la mă-ta, cu ce ai pe tine!"

Preotul paroh recunoaște că părintele i-ar fi dat soțului femeii niște bani, dar susține că a făcut-o doar ca să termine povestea mai repede.

Preot paroh: "I-a dat o dată bani, a zis că o crezut că, mi-a cerut sfatul, ce să facem și i-am spus Mă, până la urmă, șantajele astea nu sunt bune, zic ăsta ce, profită de bani, că noi nu avem bani, tu te duci și împrumuți pe colo, pe colo, că a împrumutat de la frați, de la surori".

Cert este că bărbatul încornorat l-a chemat pe preot acasă la el, în urmă cu 4 zile, pentru a primi o nouă tranșă de bani. Nu știa că preotul anunțase deja poliția că e șantajat.

Mădălina Epure purtătorul de cuvânt al I.P.J. Argeș: "A fost prins în flagrant de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș în timp ce primea suma de 5000 de euro de la un bărbat pe care îl șantaja pentru a nu dezvălui relația extraconjugală".

Contabilul-șef a refuzat să comenteze cele întâmplate.

Dragoș Șerban director F.C. Argeș: " Vă dați seama că a fost o surpriză neplăcută și pentru noi, dar până la urmă este viața personală a fiecăruia, noi, din punct de vedere profesional, nu avem ce să-i reproșăm".

Enoriașii îi iau apărarea preotului de la mănăstire.

Ionel Pârcu enoriaș: "Dacă cineva a vrut să-l șantajeze, să-i facă cine știe ce, din ... NU, eu nu cred așa ceva."

Deocamdată, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului nu a comunicat dacă va începe propria anchetă în mănăstirea respectivă.