Construcțiile din România, cea mai mare creștere din UE. Avertismentul economiștilor

Construcțiile din România înregistrează cea mai mare creștere din toată Uniunea Europeană.

Potrivit Eurostat, țară noastră are un avans de aproape 40 de procente în iulie, față de vara anului trecut. Dezvoltatorii spun însă că întâmpină probleme, dar și că multe proiecte anunțate, nici n-au mai început. Motivul? Mâna de lucru este puțină și scumpă. În același timp, cererea de locuințe noi este în scădere, afirmă economiștii, chiar dacă prețurile n-au mai crescut.

În iulie, lucrările de construcții din România au înregistrat o creștere de 39,5%, potrivit Eurostat. Suntem pe primul loc în spațiul comunitar. Doar Ungaria se apropie, cu un avans de aproape 33%, în timp ce în Bulgaria sau Polonia creșterile sunt de numai câteva procente, iar media Uniunii Europene este de doar 1,7%.

Dacă vorbim strict de construcțiile rezidențiale, creșterea este și mai mare, de 45%, potrivit INS.

Doar în București urmează să intre pe piață 540 de blocuri noi cu cel puțin 30 de apartamente fiecare, potrivit imobiliare.ro. În Timișoara sunt peste 130, în Iași 124, iar în Brașov și Cluj sub 100.

Și numărul locuințelor noi livrate în piață este în creștere. La finalul lui 2018 am ajuns la 56 de mii de locuințe, adică un plus de 10% față de anul precedent și maximul ultimilor 10 ani. Iar în prima jumătate a acestui an, creșterea a fost și mai mare, de 30%, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform INS.

Dezvoltatorii spun însă că în ultimele luni au avut probleme.

Antoanela Comșa, Asociația Investitorilor Imobiliari: „Sunt proiecte anunțate care nu au început, pentru că în momentul de față avem niște probleme în ceea ce privește forța de muncă și creșterea de preț. Raportat la anul trecut, creșterile pe manoperă sunt de aproximativ 40-50%, iar cele pe material sunt de cel puțin 20%.”

În același timp:

Iancu Guda, Asociația Analiștilor Financiar-Bancari: „Creditele acordate de întreg sectorul bancar populației pentru a cumpăra o locuință, înregistrează o contracție cu 10% în primul semestru din acest an, iar în 2018 o scădere cu 15%. Avem restricții la plafonarea gradului de îndatorare și privind în viitor cred că creditele pentru a cumpăra o locuință vor continua scăderea, pentru că avem un nou program prima casă și mai restrictiv, iar programul prima casă a resprezentat 80% din totalul creditelor noi imobiliare.”

În aceste condiții, prețurile au înregistrat o ușoară scădere în prima jumătate de an, de la o medie de 1229 de euro pe mp în ianuarie, la 1216 la finalul lui iunie. Până în august, însă, prețul cerut de vânzători a urcat la 1.264 mp, conform imobiliare.ro.

