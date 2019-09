Gunoiul imobiliar ”înghite” România. Construcțiile noi au poluat hectare întregi de teren

România produce anual peste 300 de milioane de tone de deşeuri, atât menajere, cât şi din construcţii. Grav este că primăriile au pierdut pariul cu strângerea mizeriei, iar cea mai mare problemă o reprezintă molozul.

''Inspectorul Pro'', vă prezintă afacerea născută din aşa numitul gunoiul imobiliar, ca efect direct, al ineficienței autorităţilor.

Boomul imobiliar a atras după sine boomul gunoiului imobiliar. Am ajuns să trăim în era spaţiilor verzi sufocate de resturile din construcţii. Din 2006 şi până acum, în România s-au ridicat peste 500.000 de locuinţe noi. Iar rezultatul se vede cu ochiul liber: mii de hectare de teren acoperite ilegal cu moloz. Cele 50 de gropi de gunoi, autorizate în întreaga ţară, au preluat doar o parte din cantitatea deşeurilor produsă de şantiere. Iar asta a dus la apariţia unei pieţe negre a gunoiului imobiliar.

Gunoiul impobiliar din București

Oglindă, oglinjoară, nu suntem în cel mai frumos loc din ţară. Ne aflăm în vestul Capitalei, în zona Ghencea, unde în acest moment se construieşte foarte mult, iar - în jurul blocurilor nou construite - există mormane de moloz, sunt saci întregi cu materiale de construcţii, gresie spartă, faianţă, geamuri, tot felul de ţevi.

Bucureştiul produce într-un an 1,1 milioane de tone de deşeuri. Dintre acestea o mare parte o reprezintă resturile din construcţii. Le vedem aruncate peste tot, numai la groapa nu. Micii dezvoltatori preferă să plătească la negru transportarea molozului, deşi ştiu foarte bine că acesta va ajunge pe spaţii verzi. Lipsa de educaţie privind protecţia mediului face ca genul acesta de investitori să favorizeze afacerea ilegală a gunoiului în detrimentul contractelor legale, care ar trebui încheiate cu firmele de salubritate.

Samsar: Bă, dar nu mai filma, mă! Nu mai filma!

Femeie: N-am dat aici 50 de mii de dolari să stăm în gunoaiele astea… Aţi avut ghinionul să vă vedem Samsar: Asta e!

Scena a fost surprinsă în Pallady, o zonă plină de şantiere din sectorul 3 al Capitalei. Câțiva indivizi au fost prinşi în flagrant de către oamenii care au cumpărat apartamente acolo. Cărăuşilor nu le-a păsat că sunt filmaţi, dar au avut grijă să-şi astupe numărul de înmatriculare, pentru că nimeni să nu-i poată reclama la poliţie.

Ca ei sunt mulţi, spun locuitorii din Pallady. Şi fac asta zi de zi, în aceleaşi locuri, fără teamă. Pentru că nicio autoritate nu îi sancţionează. Ei sunt cei care ne poluează. Dar adevăraţii vinovaţi sunt dezvoltatorii care întreţin această afacere la negru.

O echipă de la Inspectorul PRO a intrat pe filiera molozului imobiliar. Am obţinut uşor numere de telefon de la cei care transportă ilegal deşeurile de pe şantiere. Preţurile lor sunt mult mai mici decât cele ale firmelor de salubritate.

Am petrecut 4 zile pe terenul care a devenit groapa de gunoi peste noapte. Şi le-am urmărit activitatea. Totul se întâmplă în câmp deschis. Ne-au văzut de fiecare dată. Şi de fiecare dată, au fugit.

Cu imaginile filmate, am mers apoi la comisarii Gărzii de Mediu Bucureşti. Aceştia ne-au confirmat afacerea ilegală a molozului imobiliar.

Comisarii Gărzii de Mediu Bucureşti susţin că au igienizat de două ori, în ultimii ani, acel teren filmat de noi. Se pare însă că santiunile lor au fost prea blânde devreme ce nimeni nu a ţinut cont de ele.

Andrei Corlan, comisar la Gardă de Mediu București: Am pândit, am organizat patrule. Inclusiv am nivelat terenul.

Reporter: Acum iarăşi e plin de gunoaie…

Comisar: Urmează să vedem. V-am şi spus atunci când am avut discuţia: am fost şocat că chiar ăla ar putea să fie terenul. Chiar ne mândream cu faptul că am remediat problema!

Pentru că indivizii care au umplut câmpul de gunoaie nu au fost prinşi niciodată în flagrant, curăţenia a căzut în sarcina proprietarului terenului. În cazul de faţă, Primăria Sectorului 6. Cea care a şi încasat amenzile pentru că n-a avut grijă de mediu. Acum, istoria se repetă…

Reporter: Practic această curăţenie se face tot pe banii contribuabililor…

Comisar: Legea spune aşa: poluatorul plăteşte! Este o propoziţie formată din două cuvinte! Deţinătorul terenul este cel care-l salubrizează! Indiferent care este acesta.

Reporter: Primăria curata şi incontinuare se aruncă… Cum stopam, totuşi?

Comisar: Mai întâi, trebuie oprită sursa, cauza.

Dacă dezvoltatorii imobiliari ar respecta legea şi ar apela la firmele de salubritate ilegalităţile de acest gen nu ar mai avea loc. Din păcate, contractele de salubritate sunt bifate doar în acte. Şi aşa se explică de ce la verificări ies la iveală puţine nereguli. Anul acesta, de exemplu, Garda de Mediu a amendat doar 44 de constructori, care n-au putut face dovada că transporta molozul la o groapă de gunoi. Amenzile totale, în cuantum de 257 mii de lei, nu au rezolvat deloc problema.

Cătălin Vișan, reprezentantul Patornatului Societăţii în Construcţii: ”Soluţia ar fi că, la începutul proiectului, dezvoltatorul să facă dovadă că poate să susţină această cheltuială."

Aşadar, tot acest dezastru ecologic există pentru că autorităţile au scăpat complet de sub control piaţa construcţiilor. Şi în timp ce România risca să plătească sute de mii de euro pe zi, pentru că îşi bate joc de mediu, noi am ajuns să trăim într-un paradox tipic românesc. În vile şi blocuri noi, dar înconjuraţi de noroaie şi gunoaie. Am redefinit astfel, într-un mod unic şi absurd, ideea de zona rezidenţială.

